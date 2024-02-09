Video Yaşam Antalya'da can pazarı: Otobüs şarampole devrildi, 21 kişi yaralandı | Video
Antalya'da can pazarı: Otobüs şarampole devrildi, 21 kişi yaralandı | Video

Antalya'da can pazarı: Otobüs şarampole devrildi, 21 kişi yaralandı | Video

09.02.2024 | 16:43

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Kazada yaralananlar, Manavgat'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralılardan 1 tanesinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaza; Trabzon-Antalya seferini yapmakta olan Ali Osman Ulusoy firmasına ait Ali Haydar Güven veya Ersan Uçar'ın kullandığı şehirlerarası yolcu otobüsünün, Akseki İlçesi Güçlüköy Mahallesinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu şarampole devrilmesi sonucunda meydana geldi. Kaza haberinin ardından Manavgat'ta bulunan 112 ve özel hastanelere ait ambulansla olay yerine sevk edilirken, kazada yaralanan 21 kişi Manavgat'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.

İsmi belirlenen yaralıların isimleri şöyle; Otobüs şoförleri Ali Haydar Güven veya Ersan Uçar, Hatice Köroğlu, Nisanur Çayır, Cahit Demirtaş, Gülizar Erdoğan, Yaşar Çelik, Mehmet Şahin, Selim Gelen, Çiçek Yazar, Oğuzhan Yakar, Emine Bayır, Şükriye Bayır, Şerif Meşe, Ece Meryem Eke, Buse Eke, Deniz Eke, Yeter Eke, Furkan İzzet Yıldırım ve Beyzanur Yıldız.
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