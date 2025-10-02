Antalya’da ‘change’ araç operasyonu: Emniyet 5 ay boyunca izlerini sürdü | Video 02.10.2025 | 12:33 Antalya’da polis ekiplerinin 5 aylık çalışmaları sonucu ‘change’ araçlara yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, 2’sine adli kontrol kararı uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kazalı, ağır hasarlı ve tamiri mümkün olmayan araçların şasi numaralarının kesilerek haciz/yakalama şerhi bulunan araçlarla kimlik bilgilerinin değiştirilip (change) yeniden trafiğe çıkarılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yaklaşık 5 aylık çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı.Operasyon kapsamında 7 ikamet ve 3 işyerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet kartuş fişek, 3 change araç, 13 kusurlu araç, 3 ağır hasarlı ve iskelet halinde değişik markalarda araç, 1 yakalama/hacizli araç, 1 tescilsiz motor bloğu, 1 ön göğüs tertibatı, ön konsol, direksiyon ve farlar, 14 adet araç tescil belgesi ile, 1 plaka ele geçirildi."Oto Hırsızlığı", "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, 4'ü tutuklanırken 2'sine adli kontrol kararı uygulandı.