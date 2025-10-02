Video Yaşam Antalya’da ‘change’ araç operasyonu: Emniyet 5 ay boyunca izlerini sürdü | Video
Antalya’da ‘change’ araç operasyonu: Emniyet 5 ay boyunca izlerini sürdü | Video

Antalya’da ‘change’ araç operasyonu: Emniyet 5 ay boyunca izlerini sürdü | Video

02.10.2025 | 12:33

Antalya’da polis ekiplerinin 5 aylık çalışmaları sonucu ‘change’ araçlara yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, 2’sine adli kontrol kararı uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kazalı, ağır hasarlı ve tamiri mümkün olmayan araçların şasi numaralarının kesilerek haciz/yakalama şerhi bulunan araçlarla kimlik bilgilerinin değiştirilip (change) yeniden trafiğe çıkarılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yaklaşık 5 aylık çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında 7 ikamet ve 3 işyerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet kartuş fişek, 3 change araç, 13 kusurlu araç, 3 ağır hasarlı ve iskelet halinde değişik markalarda araç, 1 yakalama/hacizli araç, 1 tescilsiz motor bloğu, 1 ön göğüs tertibatı, ön konsol, direksiyon ve farlar, 14 adet araç tescil belgesi ile, 1 plaka ele geçirildi.

"Oto Hırsızlığı", "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, 4'ü tutuklanırken 2'sine adli kontrol kararı uygulandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da ‘change’ araç operasyonu: Emniyet 5 ay boyunca izlerini sürdü | Video 00:51
Antalya’da ‘change’ araç operasyonu: Emniyet 5 ay boyunca izlerini sürdü | Video 02.10.2025 | 12:33
Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video 01:00
Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video 02.10.2025 | 12:09
Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video 01:19
Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 11:39
Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video 00:51
Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video 02.10.2025 | 11:30
Bolu’da feci kaza kamerada! Hastaneye giden yaşlı çift kazada yaralandı | Video 05:13
Bolu'da feci kaza kamerada! Hastaneye giden yaşlı çift kazada yaralandı | Video 02.10.2025 | 11:00
Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video 00:24
Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video 02.10.2025 | 10:49
Akyaka’da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 00:26
Akyaka'da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 02.10.2025 | 10:38
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi | Video 02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi | Video 02.10.2025 | 10:37
Mahmutbey metrosunda yangın paniği: İstasyon kapatıldı, yolcular tahliye edildi | Video 02:02
Mahmutbey metrosunda yangın paniği: İstasyon kapatıldı, yolcular tahliye edildi | Video 02.10.2025 | 10:12
Tekirdağ’da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video 02:18
Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video 02.10.2025 | 10:12
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi! O anlar kamerada | Video 02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi! O anlar kamerada | Video 02.10.2025 | 10:11
Beylikdüzü’nde yol verme kavgası kamerada | Video 01:38
Beylikdüzü’nde yol verme kavgası kamerada | Video 02.10.2025 | 09:38
Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:22
Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 09:26
63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama | Video 00:31
63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama | Video 02.10.2025 | 09:10
İsrail’in Sumud Filosu’a müdahalesinin ardından ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi | Video 04:15
İsrail'in Sumud Filosu’a müdahalesinin ardından ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi | Video 02.10.2025 | 08:48
Van’da 4 kilo 311 gram skunk maddesi ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi | Video 00:35
Van’da 4 kilo 311 gram skunk maddesi ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi | Video 01.10.2025 | 16:17
Adana’da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:59
Adana’da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01.10.2025 | 15:58
Kocası o anlara şahit olmuş! Bir çocuk annesini hayattan koparan asansör kazasında yaşanan panik kamerada | Video 02:31
Kocası o anlara şahit olmuş! Bir çocuk annesini hayattan koparan asansör kazasında yaşanan panik kamerada | Video 01.10.2025 | 14:57
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp: Kafamı duvara vurdular | Video 02:09
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp: "Kafamı duvara vurdular" | Video 01.10.2025 | 14:57
Arnavutköy’deki esrarengiz cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı | Video 04:51
Arnavutköy’deki esrarengiz cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı | Video 01.10.2025 | 14:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY