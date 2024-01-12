Antalya'da denizi kirleten gemiye 16 milyon ceza
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri Antalya Limanı’nda kirli balast tahliyesi yaparak deniz kirleten yabancı bayraklı ticari gemiye 16 milyon lira ceza yazdı.
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