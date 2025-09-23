Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video 23.09.2025 | 14:02 Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen "Yeni Joker" operasyonunda, 96 yaşındaki bir kişinin 730 milyon TL’lik mal varlığını Dublör yöntemiyle sahte vekâletle ele geçirmeye çalışan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7’si tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "Yeni Joker" adı verilen projeli çalışma kapsamında büyük bir dolandırıcılık girişimini ortaya çıkardı. Ekipler, İzmir'de yaşayan ve herhangi bir mirasçısı bulunmayan 96 yaşındaki R.Ö. isimli kişinin mal varlığını ele geçirmek için organize bir plan yapıldığını belirledi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin müştekinin sosyoekonomik ve kişisel bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik düzenlediği, GSM hattı operatör değişikliğiyle e-Devlet şifresini değiştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca Antalya'daki bir hastanede görevli memurla iş birliği yaparak dublör şahsa sağlık raporu aldığı, noter çalışanının dublörün evine giderek 3. şahıs adına vekâlet vermesini sağladığı ve ilk etapta yaklaşık 50 milyon TL değerindeki İstanbul'daki bir gayrimenkul için Tapu Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığı ortaya çıkarıldı. Müşteki R.Ö.'nün tüm mal varlığının yaklaşık 730 milyon TL olduğu belirlendi.Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 şarjör, 16 fişek, bir miktar narkotik madde, 18 cep telefonu, 14 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.