Video Yaşam Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video
Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video

Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video

23.09.2025 | 14:02

Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen "Yeni Joker" operasyonunda, 96 yaşındaki bir kişinin 730 milyon TL’lik mal varlığını Dublör yöntemiyle sahte vekâletle ele geçirmeye çalışan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7’si tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "Yeni Joker" adı verilen projeli çalışma kapsamında büyük bir dolandırıcılık girişimini ortaya çıkardı. Ekipler, İzmir'de yaşayan ve herhangi bir mirasçısı bulunmayan 96 yaşındaki R.Ö. isimli kişinin mal varlığını ele geçirmek için organize bir plan yapıldığını belirledi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin müştekinin sosyoekonomik ve kişisel bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik düzenlediği, GSM hattı operatör değişikliğiyle e-Devlet şifresini değiştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca Antalya'daki bir hastanede görevli memurla iş birliği yaparak dublör şahsa sağlık raporu aldığı, noter çalışanının dublörün evine giderek 3. şahıs adına vekâlet vermesini sağladığı ve ilk etapta yaklaşık 50 milyon TL değerindeki İstanbul'daki bir gayrimenkul için Tapu Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığı ortaya çıkarıldı. Müşteki R.Ö.'nün tüm mal varlığının yaklaşık 730 milyon TL olduğu belirlendi.

10 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANIRKEN, 3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 şarjör, 16 fişek, bir miktar narkotik madde, 18 cep telefonu, 14 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video 00:40
Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video 23.09.2025 | 14:02
Camiyi kül eden yangının görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:52
Camiyi kül eden yangının görüntüsü ortaya çıktı | Video 23.09.2025 | 13:38
Isparta’da yokuş yukarı giden otomobillerin sırrı çözüldü | Video 09:56
Isparta'da yokuş yukarı giden otomobillerin sırrı çözüldü | Video 23.09.2025 | 13:15
Üsküdar’da kozmetik firması sahibi sokak ortasında öldürülmüştü! 4 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis talebi | Video 07:20
Üsküdar'da kozmetik firması sahibi sokak ortasında öldürülmüştü! 4 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis talebi | Video 23.09.2025 | 12:10
Yeniden örgütlenme çabasındaki 4 FETÖ mensubu yakalandı | Video 00:25
Yeniden örgütlenme çabasındaki 4 FETÖ mensubu yakalandı | Video 23.09.2025 | 12:01
Denizli’de sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavgada dehşet anları kamerada | Video 00:29
Denizli'de sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavgada dehşet anları kamerada | Video 23.09.2025 | 12:01
Beyoğlu’ndaki taksici cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:34
Beyoğlu'ndaki taksici cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 23.09.2025 | 11:40
Şişli’de kapkaç anı kamerada: Biri elini tuttu diğeri çantasını çaldı! 15 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 00:29
Şişli’de kapkaç anı kamerada: Biri elini tuttu diğeri çantasını çaldı! 15 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 23.09.2025 | 11:19
Alanya’da tur otobüsüyle yolcu midibüsü çarpıştı: 2’si ağır 15 yaralı | Video 01:32
Alanya’da tur otobüsüyle yolcu midibüsü çarpıştı: 2’si ağır 15 yaralı | Video 23.09.2025 | 10:22
2 iş yerini soydu, 3’üncüde suç üstü yakalandı! O anlar kamerada | Video 02:05
2 iş yerini soydu, 3'üncüde suç üstü yakalandı! O anlar kamerada | Video 23.09.2025 | 10:14
Kreşte çocuklara kötü muamele! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 01:02
Kreşte çocuklara kötü muamele! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 23.09.2025 | 10:05
Sultangazi’de İETT şoförüyle yolcunun yumruklu kavgası kamerada | Video 00:55
Sultangazi'de İETT şoförüyle yolcunun yumruklu kavgası kamerada | Video 23.09.2025 | 09:36
46 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı sokağa çıkınca yakalandı | Video 00:33
46 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı sokağa çıkınca yakalandı | Video 23.09.2025 | 09:36
Halı sahada kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 04:12
Halı sahada kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 23.09.2025 | 09:18
16 milyonluk soygun yaptılar, biri damda uyurken böyle yakalandı: 4 tutuklama | Video 03:19
16 milyonluk soygun yaptılar, biri damda uyurken böyle yakalandı: 4 tutuklama | Video 23.09.2025 | 09:18
SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy’de iki metrobüs çarpıştı | Video 00:50
SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı | Video 23.09.2025 | 08:54
Antalya’da toptancı halinde patlama anı kamerada | Video 04:29
Antalya'da toptancı halinde patlama anı kamerada | Video 22.09.2025 | 16:21
Kadıköy’de tokat attığı kadın bayıldı, çevredekilere bıçak çekti | Video 04:05
Kadıköy'de tokat attığı kadın bayıldı, çevredekilere bıçak çekti | Video 22.09.2025 | 16:04
Nişan eğlencesinde sandalyeler havada uçuştu: 6 yaralı | Video 00:09
Nişan eğlencesinde sandalyeler havada uçuştu: 6 yaralı | Video 22.09.2025 | 15:43
Pendik’te freni tutmayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 araca ve apartmana çarptı | Video 03:15
Pendik'te freni tutmayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 araca ve apartmana çarptı | Video 22.09.2025 | 15:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY