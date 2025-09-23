Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video
Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen "Yeni Joker" operasyonunda, 96 yaşındaki bir kişinin 730 milyon TL’lik mal varlığını Dublör yöntemiyle sahte vekâletle ele geçirmeye çalışan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7’si tutuklandı.
10 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANIRKEN, 3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 şarjör, 16 fişek, bir miktar narkotik madde, 18 cep telefonu, 14 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.
