Antalya’da jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama | Video
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde düzenlediği operasyonda ateşli silah ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 49 pompalı tüfek ve 4 el telsizi ele geçirildi.
Ekipler, ateşli silahla kasten öldürme, yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarında kullanılan silahların ticaretini yaptığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 49 adet pompalı tüfek ile 4 adet el telsizi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya’da jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama | Video 04.10.2025 | 11:57
