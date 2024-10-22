Video Yaşam Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpma anı kamerada
Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpma anı kamerada

Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpma anı kamerada

22.10.2024 | 18:27

Antalya Gazipaşa’da, hafif ticari aracın refüje çıkıp ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpma anı kamerada 00:11
Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpma anı kamerada 22.10.2024 | 18:27
Kayseri’de polisten kaçan şahsın vatandaşın çelmesiyle yakalanma anı kamerada 01:48
Kayseri'de polisten kaçan şahsın vatandaşın çelmesiyle yakalanma anı kamerada 22.10.2024 | 18:23
HSK’da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı | VİDEOHABER 00:46
HSK’da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı | VİDEOHABER 22.10.2024 | 15:02
Karısını ve kayınbabasını vurma anı saniye saniye görüntülendi | Video 00:13
Karısını ve kayınbabasını vurma anı saniye saniye görüntülendi | Video 22.10.2024 | 13:12
Gebze’deki patlamada 7 kişi yaralandı, 3 bina hasar gördü | Video 04:27
Gebze'deki patlamada 7 kişi yaralandı, 3 bina hasar gördü | Video 22.10.2024 | 13:12
Cinayet zanlısının saklandığı evi fareler bastı, kaçtığı adreste yakalandı | Video 01:41
Cinayet zanlısının saklandığı evi fareler bastı, kaçtığı adreste yakalandı | Video 22.10.2024 | 13:12
Gaziosmanpaşa’da yanan iş yeri böyle görüntülendi | Video 02:32
Gaziosmanpaşa'da yanan iş yeri böyle görüntülendi | Video 22.10.2024 | 13:12
Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızı böyle görüntülendi 01:15
Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızı böyle görüntülendi 22.10.2024 | 09:09
Peçeteye ‘Mezar taşımı yaptırmayın’ yazıp ortadan kaybolan gençten acı haber | Video 00:37
Peçeteye ‘Mezar taşımı yaptırmayın' yazıp ortadan kaybolan gençten acı haber | Video 22.10.2024 | 09:02
Narin Güran’ın cinayetinde anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 05:59
Narin Güran'ın cinayetinde anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 22.10.2024 | 08:59
Esenler TEM Otoyolu’nda feci kaza! Motosiklet asfalt yenileme aracına çarptı: 1 ölü | Video 04:48
Esenler TEM Otoyolu'nda feci kaza! Motosiklet asfalt yenileme aracına çarptı: 1 ölü | Video 22.10.2024 | 08:59
Adana’da şizofren genç ailesini katletti: 2 ölü, 1 yaralı | Video 01:45
Adana'da şizofren genç ailesini katletti: 2 ölü, 1 yaralı | Video 22.10.2024 | 08:59
Adana’da mezarlıkta dehşet: 3 kadın öldürüldü! 00:34
Adana'da mezarlıkta dehşet: 3 kadın öldürüldü! 21.10.2024 | 17:54
Havalimanında doğurduğu bebek klozette bulunan Rus uyruklu annenin görüntüleri ortaya çıktı | Video 09:59
Havalimanında doğurduğu bebek klozette bulunan Rus uyruklu annenin görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.10.2024 | 13:01
Eğlence mekanı çıkışında ortalığı savaş alanına çevirdiler | Video 00:44
Eğlence mekanı çıkışında ortalığı savaş alanına çevirdiler | Video 21.10.2024 | 12:40
Ağrı Dağı’na zorlu tırmanış | Video 02:23
Ağrı Dağı’na zorlu tırmanış | Video 21.10.2024 | 12:40
15 Temmuz şehidinin babası Tevfik Oğuz: ’’FETÖ’nün öldüğünü söylüyorlar, çok sevindik’’ | Video 07:42
15 Temmuz şehidinin babası Tevfik Oğuz: ''FETÖ'nün öldüğünü söylüyorlar, çok sevindik'' | Video 21.10.2024 | 12:40
Maltepe’de sipariş kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 00:21
Maltepe'de sipariş kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 21.10.2024 | 12:40
Düğünde gülümseten anlar! Çiçek kapma yarışına giren erkekler gelini yere düşürdü | Video 00:53
Düğünde gülümseten anlar! Çiçek kapma yarışına giren erkekler gelini yere düşürdü | Video 21.10.2024 | 12:40
Cuma namazını fırsat bilip 7 milyon TL vurgun yaptılar | Video 00:57
Cuma namazını fırsat bilip 7 milyon TL vurgun yaptılar | Video 21.10.2024 | 11:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA