Antalya'da şarja takılı robot süpürge bomba gibi böyle patladı
Antalya'nın Finike ilçesinde tamir için bırakılan robot süpürge, tamir yapıldıktan sonra şarjdayken bir anda alev aldı. Durumu ark eden elektronikçi tarafından dışarı çıkartılan süpürge bir anda bomba gibi patladı. Neye uğradığını şaşıran elektronikçi, “Özellikle şarjlı ürünleri asla evinizde şarjda bırakı gitmeyin. Elektronik ürünlerin ne zaman nasıl bir arıza açacağını biz bu işin ustası olmamıza rağmen bilemiyoruz. Ucuz atlattık” dedi.
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