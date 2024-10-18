Antalya'da sebze seçerken vefat eden yaşlı adamın son anları güvenlik kamerasında

Antalya'da sebze almak için geldiği Toptancı Hal'inde bir kişi fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın fenalaştığı o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.