Antalya'da sebze seçerken vefat eden yaşlı adamın son anları güvenlik kamerasında
Antalya'da sebze almak için geldiği Toptancı Hal'inde bir kişi fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın fenalaştığı o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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