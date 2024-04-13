Antalya’da teleferik kazasında mahsur kalan bir kişi o dakikaları kayıt altına aldı | Video 13.04.2024 | 09:09 Antalya teleferik kazasında mahsur kalan bir vatandaş o anları sosyal medyada paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 10 kişi de yaralanmıştı. Şu ana kadar kabinlerde mahsur kalan 59 kazazede kurtarılırken, halen kabinlerde bulunan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.Havada asılı kalan kabinlerden birinde mahsur kalan bir vatandaş ise o anları sosyal medya hesabında paylaştı.