Video Yaşam Antalya'da yangında can pazarı: 15 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi | Video
Antalya'da yangında can pazarı: 15 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi | Video

Antalya'da yangında can pazarı: 15 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi | Video

20.06.2024 | 10:13

Antalya'da bir apartmanın birinci katında çıkan yangında diğer katlarda oturan apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Yoğun duman nedeniyle dairelerinin balkonuna çıkan aralarında bebeklerin ve çocuklarında bulunduğu 15 kişi itfaiye ekipleri tarafından sepete alınarak indirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Apartman sakinlerine büyük korku ve panik yaşatan olay Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 750 sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Saat 00.15 sıralarında meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne apartmanın birinci katında yangın çıktığı ve yoğun duman nedeniyle üst katlarda bulanan vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEPETLE KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangından dolayı apartman içerisinde ve dairelerde oluşan yoğun duman nedeniyle kendilerini balkonlara atarak burada mahsur kalan vatandaşlar için sepetli araç devreye girdi. Apartman önünde bulunan park halinde ki araçların çekilmesinin ardından üst katlardaki dairelerin balkonunda kalan vatandaşlar sepete alınarak aşağıya indirildi.

KORKU VE PANİK YAŞANDI
Balkonlardan indirilen vatandaşlara aşağıda korku dolu gözlerle kurtarma çalışmalarını izleyen yakınları gözyaşları içinde sarıldı. Büyük korku ve panik yaşadıkları görülen apartman sakinleri olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak sağlık kontrolleri yapıldı. Bu arada bazı apartman sakinlerinin evlerinden panikle yalın ayak çıktığı görüldü. Evcil hayvanları ile birlikte apartmandan çıkan iki genç kadın ise korkan evcil hayvanlarını sakinleştirmeye çalıştı. Yoğun çaba harcayan itfaiye ekiplerine mahalle sakinleri getirdikleri sular ile yardımcı olmaya çalıştı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 çocuk yaralı | Video 01:32
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 çocuk yaralı | Video 20.06.2024 | 11:15
Üsküdar’da E5’te yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa motosiklet böyle çarptı | Video 00:05
Üsküdar'da E5'te yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa motosiklet böyle çarptı | Video 20.06.2024 | 11:20
Karaköy’de aldatma kavgası kamerada: Adamın üstünü parçalayıp tokat attı | Video 01:09
Karaköy'de aldatma kavgası kamerada: Adamın üstünü parçalayıp tokat attı | Video 20.06.2024 | 11:07
Antalya’da yangında can pazarı: 15 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi | Video 04:36
Antalya'da yangında can pazarı: 15 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi | Video 20.06.2024 | 10:11
Kocaeli’de korkutan yangın! Tek katlı ev alev topuna döndü | Video 00:56
Kocaeli'de korkutan yangın! Tek katlı ev alev topuna döndü | Video 20.06.2024 | 10:41
Üniversiteli Aslıhan Zengin’in bıçaklanması olayında şoke eden gelişme: Emniyete gelip suçu üstlenmeye çalıştı | Video 11:38
Üniversiteli Aslıhan Zengin’in bıçaklanması olayında şoke eden gelişme: Emniyete gelip suçu üstlenmeye çalıştı | Video 20.06.2024 | 10:11
Antalya’da yangında can pazarı: 15 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi | Video 04:36
Antalya'da yangında can pazarı: 15 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi | Video 20.06.2024 | 10:13
8 yaşındaki kızın susuz kalan martı yavrusunu kurtarma mücadelesi yüreklere dokundu | Video 03:12
8 yaşındaki kızın susuz kalan martı yavrusunu kurtarma mücadelesi yüreklere dokundu | Video 20.06.2024 | 10:10
İstanbul’da film gibi olay: Otelde duş alırken arabasını çaldılar, buluşmaya metrobüsle geldiler | Video 03:35
İstanbul'da film gibi olay: Otelde duş alırken arabasını çaldılar, buluşmaya metrobüsle geldiler | Video 20.06.2024 | 09:34
Sultangazi’de 5 katlı binanın çatı katında korkutan yangın: 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video 03:01
Sultangazi’de 5 katlı binanın çatı katında korkutan yangın: 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video 20.06.2024 | 09:36
Sancaktepe’de eşiyle tartışan şahıs intihar etti | Video 04:04
Sancaktepe'de eşiyle tartışan şahıs intihar etti | Video 20.06.2024 | 08:47
Küçükçekmece’de 2 katlı geri dönüşüm depo binası alev alev yandı 03:15
Küçükçekmece’de 2 katlı geri dönüşüm depo binası alev alev yandı 20.06.2024 | 08:46
Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu böyle görüntülendi | Video 01:36
Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu böyle görüntülendi | Video 20.06.2024 | 08:48
Aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu feci kaza kamerada | Video 01:02
Aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu feci kaza kamerada | Video 20.06.2024 | 08:48
Polisin sabır sınavı: Otobüs şoförü ehliyetini vermemek için dakikalarca dil döktü | Video 02:27
Polisin "sabır" sınavı: Otobüs şoförü ehliyetini vermemek için dakikalarca dil döktü | Video 20.06.2024 | 08:47
Samsun’da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 01:12
Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 20.06.2024 | 08:46
Bağcılar’da binanın çatısında tadilat esnasında yangın çıktı | Video 03:42
Bağcılar’da binanın çatısında tadilat esnasında yangın çıktı | Video 19.06.2024 | 15:48
Neden korna çaldın kavgası kamerada | Video 02:19
"Neden korna çaldın" kavgası kamerada | Video 19.06.2024 | 15:23
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı | Video 00:26
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı | Video 19.06.2024 | 14:45
Görüntüler pes dedirtti: Etraftan topladığı çöpleri çocuk parkına döktü | Video 01:40
Görüntüler pes dedirtti: Etraftan topladığı çöpleri çocuk parkına döktü | Video 19.06.2024 | 14:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA