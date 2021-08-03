Video Yaşam Antalya'daki vahşette son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun yürekleri dağlayan sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Antalya'daki vahşette son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun yürekleri dağlayan sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Antalya'daki vahşette son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun yürekleri dağlayan sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı
03.08.2021 | 09:54

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Son dakika haberleri... Antalya'da vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ortaya çıkan sosyal medya paylaşımları yürekleri yaktı.

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Vahşice katledilen Azra'nın 17 Nisan'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Azra, Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "Bizi de sonradan koruyacaklar, her şey bittikten sonra kıymetli olacağız herkes gibi" yazması okuyanları derinden etkiledi.


28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılan Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesinde emlak işiyle uğraşan inşaat mühendisi M.M.A. (48) ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde "Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik, ardından gitti" dediği öğrenilen şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şehir, polis ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde M.M.A.'nın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı. Çapraz sorguda cinayeti itiraf eden zanlının "Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" dediği öğrenildi.


"Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım herkesi etkiledi"
Vahşice katledilen 21 yaşındaki talihsiz kızın, 17 Nisan tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım okuyanları derinden etkiledi. Azra, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Adına sevgi dediğin bağnazlığın bir gün evimizden bir can alacak ve herkes gibi bizi de sonradan koruyacaklar. Her şey bittikten sonra kıymetli olacağız herkes gibi" yazması kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğeni topladı. Altına yazılan yorumlar ise yürekleri dağladı. Azra'nın katledilişi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

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