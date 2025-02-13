Apart oteldeki intihar olayı, gizlenen gerçekleri ortaya çıkardı | Video 13.02.2025 | 14:24 Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir intihar olayıyla ortaya çıkan ruhsatsız apart otel skandalı, gizlenen detayları gün yüzüne çıkardı. Tabelasında "apartman" yazan, resmi kayıtlarda "iş hanı" olarak görünen ancak apart otel olarak işletilen binanın ruhsatsız olmasının yanı sıra, yangın çıkış kapısının bulunmadığı da tespit edildi. Tahliye kararı gizlenip ismi değiştirilen otelde, müşterilere "Dairenizden çıkmayınız, rutin hayatınıza devam ediniz" uyarısı da yapıldı. Olup bitenden habersiz bazı müşteriler odalarından çıkmayı reddederken, bazıları ise eşyalarını toparlayıp kış ortasında sokakta kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Derince'deki Kardelen Apartmanı'nda 5 Kasım 2024 tarihinde yaşanan intihar olayının ardından ekipler inceleme başlattı. Bu incelemeler sırasında bina ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Tabelasında "apartman" yazan ancak apart otel olarak kullanılan işletmenin ruhsatsız olduğu, resmi kayıtlarda ise iş hanı olarak gözüktüğü tespit edildi. Ayrıca, zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede, bina içinde yangın merdivenine çıkış kapısının bulunmadığı belirlenirken, yangın sensörünün olmadığı da iddia edildi.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla otelin boşaltılmasına karar verildi. Derince zabıtası, bu kararı 5 Şubat'ta işletmeye bildirerek, otelin boşaltılacağını ve bir gün sonra mühürleneceğini yetkililere aktardı. İşletmenin 4 gün süre talep etmesi üzerine bu süre uzatıldı.

TABELA DEĞİŞTİRDİLER

Bu süre zarfında işletme, "Kardelen Apartman" tabelasını "Aker Apartman" olarak değiştirerek müşterileriyle yeni sözleşmeler imzaladı. Mahkeme kararını müşterilerine bildirmeyen işletme, ayrıca birilerinin kendilerini çıkarmak istemesi durumunda direnmelerini, çıkmaları halinde zararlarının karşılanmayacağını belirten mesajlar gönderdi.

MÜŞTERİLERE POLİS VE ZABITA EKİBİ ŞOKU

Durumdan habersiz olan apart sakinleri, iş çıkışı polis ve zabıta ekipleriyle karşılaşınca hayrete düştü. Olayın aslını öğrenen müşterilerden bazıları eşyalarının bir kısmını alarak çıkmayı kabul ederken, bazıları ise kendilerini odaya kilitledi. Yapılan ikna çabalarının ardından müşteriler aparttan çıkarıldı. Talep eden bazı müşteriler Kızılay ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanelerine yerleştirildi. Toplamda 60 oda bulunduğu öğrenilen apartın tamamı boşaltılarak bina mühürlendi. Müşteriler, işletmeden muhatap bulamadıklarını, kış günü sokakta kaldıklarını belirterek mağdur olduklarını dile getirdi.

"ZARARINIZ KARŞILANMAZ"

Otelin Whatsapp durumunda yapılan duyuruda ise "Sayın aparman sakinleri, kameramız 24 saat sesli ve görüntülü kayıt altındadır. Buraya müdahale yapan memurların, hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Onun için sizden ricamız, dairenizden çıkmayınız. Rutin hayatınıza devam ediniz. Gelen kimseyle muhatap olmayınız. Avukatlarımız hukuken sizin haklarınızı savunuyor. Şuanda sizden hiçbir ücret talep edilmeyecek, lütfen bizden bir bilgi almadan kimseye bilgi vermeyin. Bizim haricimizde bize 24 saat boyunca yazabilirsiniz. Bunun haricinde kendi inisiyatifinizle yapacağınız tüm görüşmeler sizi bağlar. Zararınız karşılanmaz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangınla ilgili incelemede, tahliye çıkışlarının, yangın alarmının ve duman kontrolü sisteminin yetersiz olduğu, yangın çıkışlarının mevzuata uygun olmadığı tespit edilmişti. Kocaeli'deki apart otelde de benzer şekilde yangın merdiveni çıkış kapısının bulunmaması, muhtemel bir tehlikeye davetiye çıkardığı gerekçesiyle dikkat çekti.

"60 DAİRE VAR, HEPSİ DOLU"

Mağdur olduğunu söyleyen Ramazan Oktan, "Muş'tan iş için geldim. Buranın mühürleneceğinden haberimiz yoktu. 6 aydır apartta ailemle birlikte kalıyoruz. Bize herhangi bir bilgi verilmedi. Ağustosa kadar burada kalacaktık ancak kapıda kaldığımız için yarın bile dönebiliriz. Aylık 13 bin TL kira veriyorduk. 60 daire var, hepsi dolu. Tebligat verildiğine dair işletme tarafından bize bilgi verilmedi. Olayın şaşkınlığını yaşıyoruz" diye konuştu.

Eşyalarını toplayarak çıkan Mustafa Şencan, "4 ay önce Düzce'den geldim. İş için gelip burada kaldım. Tebligat gelmiş ancak işletme bizi bilgilendirmedi" şeklinde konuştu.

Bir diğer mağdur ise "Bize hiçbir şekilde bilgilendirme yapılmadı. Önemli eşyalarımızı aldık. Bize 'Çıkmayın' diyorlar ancak mahkeme kararı var ve kendileri burada değiller" ifadelerini kullandı.