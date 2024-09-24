Araç motoruna bu kez kedi değil, tavşan girdi | Video 24.09.2024 | 13:53 Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren bu kez kedi değil tavşan oldu. Sanayide motor ustası tarafından girdiği yerden uzun uğraşlar sonrası çıkarılan tavşan araç sahibine teslim edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Eskipazar ilçesinde meydana geldi. Otomobilinin motor kısmından sesler gelen bir sürücü sanayiye gidince gerçek ortaya çıktı. Sanayide motor ustası Mehmet Yavuz Gün'ün aracın kaputunu açıp yaptığı incelemede motorun alt kısmında tavşan olduğunu tespit etti. Kanala çekilen aracın alt korumalığını söken motor ustası Motor ustası Mehmet Yavuz Gün, tavşanı uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtardı.

Motor ustası Gün, dün akşam üzerine dükkanını kapatmak üzereyken gelen bir müşterinin aracından ses olduğunu söylediğini belirterek, " Aracı kontrol ettiğimizde aracın altında gezinen bir hayvan olduğunu fak ettim. Bir baktık o da tavşandı. Hayvana zarar vermeden çıkarttık. Herkes şapkadan çıkartır, biz ise motordan tavşan çıkarttık" dedi.