Araç yangınını çeken basın mensubuna saldırı kamerada | Video
Pendik’te yanan servis minibüsünü haber yapmak için çekim yapan gazeteciye firma yetkilisi saldırdı. Şahıs, "Bu araçlar kimin olduğunu biliyor musun" dedi.
"BU ARAÇLAR KİMİN OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUN"
Saldırgan şahıs gazetecinin kamerasına vurarak, "Çekme, benim firmamın arabası, çekme diyorsam çekme, bu araçlar kimin olduğunu biliyor musun" diyerek çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Polisin araya girmesi ile şahıs uzaklaştırıldı.
Araç yangını hakkında bilgi veren Nurullah Kılıç, "Burada araç yandı. İtfaiye çağırdık, Söndürüldü. O sırada basın mensubu arkadaşlar geldi, görüntü alıyorlardı. O esnada şirketin müdürleri basın mensubu arkadaşların üstüne yürüdüler. Niye bunu yaptılar, bilmiyoruz ama tabii yanlış yapıyorlar. Sonuçta basın mensubu arkadaşlar işlerini yapıyorlar. Polisler araya girdi. Biz de arkadaş ile ilgilenmeye çalıştık" dedi.
İsmail Kocabaş, "Kendiliğinden alev aldı. Siren sesi geldi. Bir baktık ön taraftan alev almış. İtfaiye çağırdık. İtfaiye geldi, müdahale etti." Şeklinde konuştu.
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