Aracın hava yastığına saklanmış 980 gram kokain ele geçirildi | Video
Küçükçekmece’de ihbar üzerine durdurulan araçta, direksiyona bağlı aracın hava yastığının içine kurulmuş düzenek içinde kokain ve 2 tane silah ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sürücü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Düzeneğin içinde çıkan 980 gram kokain ile 2 tane ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Aramanın ardından polis, araç sahibi şüpheli Berkay A.'yı, (26) hakkında uyuşturucu madde imali ve ticareti ve ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alarak karakola götürdü. Emniyetteki işlemleri biten Berkay A., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu Madde İmali ve Ticareti' ile 'Ruhsatsız silah bulundurmaktan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandıracaktı, suçüstü yakalandı | Video 07.10.2023 | 16:34
00:47
02:11
00:17
Jandarmadan PKK/KCK’ya yönelik eş zamanlı operasyon | Video 07.10.2023 | 15:38
03:33
Karanlıkdere kanyonunda kontrol altına alınan yangın tekrar başladı | Video 07.10.2023 | 15:27
01:22
Işık ihlali yapıp kaçtı, iki araç birbirine girdi | Video 07.10.2023 | 15:19
01:12
Kimliği belirsiz bir kişi tarafından kovalanan genç bıçaklandı | Video 07.10.2023 | 15:18
00:28
Ayakkabıyla kayısılara basarak çalışan üreticiye 10 bin TL ceza | Video 07.10.2023 | 14:21
01:00
Otogardaki 'yolcu kapma' kavgasında 8 tutuklama | Video 07.10.2023 | 14:03
00:28
01:08
Sakarya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı | Video 07.10.2023 | 14:18
02:16
Serada çıkan yangın, 10 dönüm makilik alanı yaktı | Video 07.10.2023 | 13:59
01:52
Yüksekova’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı | Video 07.10.2023 | 13:42
01:28
00:15
Bodrum'da eğlence mekanında yangın paniği! | Video 07.10.2023 | 11:12
01:40
Aracın hava yastığına saklanmış 980 gram kokain ele geçirildi | Video 07.10.2023 | 10:12
00:18
02:10
01:29
Baba-oğul geldikleri işyerinde dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video 07.10.2023 | 09:49