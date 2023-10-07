Aracın hava yastığına saklanmış 980 gram kokain ele geçirildi | Video 07.10.2023 | 10:12 Küçükçekmece’de ihbar üzerine durdurulan araçta, direksiyona bağlı aracın hava yastığının içine kurulmuş düzenek içinde kokain ve 2 tane silah ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sürücü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği polis ekipleri, ihbar üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın direksiyonuna bağlı bir düzenek bulundu. Düğmeye basıldığı sırada aracın hava yastığının çıkarılıp kurulan düzeneğin açıldığı görüldü.Düzeneğin içinde çıkan 980 gram kokain ile 2 tane ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Aramanın ardından polis, araç sahibi şüpheli Berkay A.'yı, (26) hakkında uyuşturucu madde imali ve ticareti ve ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alarak karakola götürdü. Emniyetteki işlemleri biten Berkay A., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu Madde İmali ve Ticareti' ile 'Ruhsatsız silah bulundurmaktan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.