Aracın yaya geçidinde kadına çarptığı anlar kamerada | Video
Tekirdağ Çorlu’da yaya geçidinden geçen yayaya panelvan kamyonetin çarptığı kaza kameraya yansıdı. Olay yerinde toplanan vatandaşlar ise, yaya geçidini takmayan sürücülere tepki gösterdi.
Kaza sonrası yere yığılan yaya Şaziye K. yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan olay yerinde konuşan vatandaşlar, yaya geçidinde yavaşlamayan duyarsız sürücülere sert tepki gösterdi.
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