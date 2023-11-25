Aracın yaya geçidinde kadına çarptığı anlar kamerada | Video 25.11.2023 | 09:20 Tekirdağ Çorlu’da yaya geçidinden geçen yayaya panelvan kamyonetin çarptığı kaza kameraya yansıdı. Olay yerinde toplanan vatandaşlar ise, yaya geçidini takmayan sürücülere tepki gösterdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Süleymaniye Camii mevkiinde meydana geldi. Atatürk Meydanı istikametine seyreden Gürcan Ö. idaresindeki kapalı kasa panelvan kamyonet, yaya geçidinden karşı karşıya geçen Şaziye K. isimli yayaya çarptı.Kaza sonrası yere yığılan yaya Şaziye K. yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.Öte yandan olay yerinde konuşan vatandaşlar, yaya geçidinde yavaşlamayan duyarsız sürücülere sert tepki gösterdi.