Aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu feci kaza kamerada | Video
Hatay'da 2 kişinin yaralandığı kazada aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:35
03:01
04:04
Sancaktepe'de eşiyle tartışan şahıs intihar etti | Video 20.06.2024 | 08:47
03:15
Küçükçekmece’de 2 katlı geri dönüşüm depo binası alev alev yandı 20.06.2024 | 08:46
01:36
01:02
Aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu feci kaza kamerada | Video 20.06.2024 | 08:48
02:27
01:12
Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 20.06.2024 | 08:46
03:42
Bağcılar’da binanın çatısında tadilat esnasında yangın çıktı | Video 19.06.2024 | 15:48
02:19
"Neden korna çaldın" kavgası kamerada | Video 19.06.2024 | 15:23
00:26
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı | Video 19.06.2024 | 14:45
01:40
02:41
00:39
Yayla yolunda otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı | Video 19.06.2024 | 14:21
03:19
Adalar İskelesi'nde Bayram yoğunluğu; metrelerce kuyruk oluştu | Video 19.06.2024 | 13:18
01:01
İstanbul’da dondurmacıda tekme, yumruk ve tabureli kavga kamerada | Video 19.06.2024 | 12:44
03:04
Munzurlar, turistlerin ilgi odağı | Video 19.06.2024 | 10:47
00:45
Dur ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı | Video 19.06.2024 | 12:36
02:02
00:53
Şile'de atlar plajı birbirine kattı! İşte o anlar... | Video 19.06.2024 | 11:16