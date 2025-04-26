Video Yaşam Aracının içine giren yılanı böyle uğurladı: "Bir daha gelme arkadaşım" | Video
Aracının içine giren yılanı böyle uğurladı:

Aracının içine giren yılanı böyle uğurladı: "Bir daha gelme arkadaşım" | Video

26.04.2025 | 14:36

Düzce'de pikap aracın içine giren yılan uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Doğal hayata bırakılan yılanı araç sahibi, "Hadi güle güle bir daha gelme arkadaşım" diyerek uğurladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Kazukoğlu mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bölgede inşaat şantiyesine malzeme getiren Orhan Kılıç, aracının bagaj kısmında bir yılan olduğunu fark etti. Durumu 112 acil çağrı merkezine ileten Kılıç'ın yardımına Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri koştu. 3530. Sokak üzerinde ki şantiyeye gelen ekipler pikap aracın bagaj kısmında yılanı çıkartmak için çalışma başlattı. Delikler arasında sürekli hareket ederek kaçan yılanı kurtarmak için itfaiyeciler uzun uğraş verdi. Bir türlü yılan çıkartılamayınca pikabın bagaj kısmı sökülmeye başlandı. Yapılan çalışmalar sonrasında bagaj kısmında plastik aksam sökülünce yılan İtfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden alındı. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda ki yılan bölgede doğal ortamına salınırken, araç sahibi "Bir daha gelme arkadaşım" diyerek tebessüm ettirdi. Aracında yılan olduğunu fark edinde ekiplerden yardım istediğini belirten Orhan Kılıç, " Aracıma yılan girdi. 112'yi arayıp bilgi verdim ve Düzce itfaiyesi geldi. Arkadaşlar çalışma yapıyorlar. Yerini tespit ettik. Delikten içeride olduğunu görüyoruz. Bir şekilde onu oradan çıkartmaya çalıştık. Hayvanın zarar görmemesi için araçta bazı parçaları bazı aksamları sökmemiz gerekiyordu. Söktük ve hayvanı bulunduğu yerden çıkartıp doğal hayata saldık" şeklinde konuştu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken 5 metreden düştü! O anlar kamerada | Video 00:24
Arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken 5 metreden düştü! O anlar kamerada | Video 26.04.2025 | 14:36
Aracının içine giren yılanı böyle uğurladı: Bir daha gelme arkadaşım | Video 02:59
Aracının içine giren yılanı böyle uğurladı: "Bir daha gelme arkadaşım" | Video 26.04.2025 | 14:36
Sakarya’da jandarma operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:57
Sakarya’da jandarma operasyonu: 2 tutuklama | Video 26.04.2025 | 14:26
Özbekistanlı bakıcı bebeğe böyle şiddet uyguladı! Dehşet anları kamerada | Video 01:27
Özbekistanlı bakıcı bebeğe böyle şiddet uyguladı! Dehşet anları kamerada | Video 26.04.2025 | 13:37
Selektör yapan kadın sürücünün yolunu kesti! O anlar kamerada | Video 02:08
Selektör yapan kadın sürücünün yolunu kesti! O anlar kamerada | Video 26.04.2025 | 13:09
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları deşifre edildi | Video 01:55
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları deşifre edildi | Video 26.04.2025 | 12:58
Esenyurt’ta bilezik hırsızlığı kamerada: 6 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı | Video 01:01
Esenyurt'ta bilezik hırsızlığı kamerada: 6 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı | Video 26.04.2025 | 11:40
İzmir’de gümrükte rüşvet operasyonu: 12 tutuklama | Video 01:13
İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: 12 tutuklama | Video 26.04.2025 | 11:40
İstanbul’da iş yerlerine silahlı saldırı kamerada | Video 00:52
İstanbul'da iş yerlerine silahlı saldırı kamerada | Video 26.04.2025 | 11:12
Şişli’de otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada | Video 00:31
Şişli'de otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada | Video 26.04.2025 | 11:06
Gaziantep’te feci kaza: İşçi servisi ile tır çarpıştı, 9 yaralı | Video 01:18
Gaziantep’te feci kaza: İşçi servisi ile tır çarpıştı, 9 yaralı | Video 26.04.2025 | 10:56
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:17
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı | Video 26.04.2025 | 10:51
Eşini öldürüp, aynı tabancayla intihar etmişti: Dehşet anları ortaya çıktı! | Video 04:38
Eşini öldürüp, aynı tabancayla intihar etmişti: Dehşet anları ortaya çıktı! | Video 26.04.2025 | 10:03
İstanbul’da patenlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 00:30
İstanbul'da patenlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 26.04.2025 | 09:49
Ekrem İmamoğlu gizli toplantıdan iki sır valizle çıktı 00:21
Ekrem İmamoğlu gizli toplantıdan iki sır valizle çıktı 25.04.2025 | 22:02
Kırıkkale’de trafik kazaları KGYS kameralarında! Kuralsızlık kameraya takıldı 00:22
Kırıkkale’de trafik kazaları KGYS kameralarında! Kuralsızlık kameraya takıldı 25.04.2025 | 19:14
Ordu’da cinayet suçundan aranan hükümlü, saklandığı gizli bölmede yakalandı | Video 00:25
Ordu’da cinayet suçundan aranan hükümlü, saklandığı gizli bölmede yakalandı | Video 25.04.2025 | 16:55
Bingöl’de zincirleme kaza; 1’i ağır 6 yaralı | Video 01:27
Bingöl'de zincirleme kaza; 1'i ağır 6 yaralı | Video 25.04.2025 | 15:33
23 Nisan gösterilerindeki erotik şov skandalına tepkiler çığ gibi! | Video 00:51
23 Nisan gösterilerindeki erotik şov skandalına tepkiler çığ gibi! | Video 25.04.2025 | 15:11
Erzurum’da narko operasyon: 7 kilogram 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi | Video 00:33
Erzurum’da narko operasyon: 7 kilogram 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi | Video 25.04.2025 | 14:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY