Aracının içine giren yılanı böyle uğurladı: "Bir daha gelme arkadaşım" | Video
Düzce'de pikap aracın içine giren yılan uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Doğal hayata bırakılan yılanı araç sahibi, "Hadi güle güle bir daha gelme arkadaşım" diyerek uğurladı.
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