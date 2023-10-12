Araçla çarpıp gasp eden saldırganı aynı gün yakaladılar | Video 12.10.2023 | 13:32 İstanbul’da aracıyla çarptığı bir kişiyi darp eden ve beş bin lira ile iki bin 450 dolar nakit parasını gasp eden saldırgan, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi; saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı olan Büyükşehir Mahallesi'nde aracını park eden Y.E.A isimli kişiye çarptı ve darp ederek üzerinde bulunan beş bin lira ve iki bin 450 dolar nakit parayı gasp etti.

Sol kaşından yaralanan ve hastanede tedavi gören Y.E.A.'nın şikayeti üzerine inceleme başlatan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olay yerinden kaçan T.C. isimli saldırganın açık kimliğini tespit etti ve saldırganı kısa süre içerisinde yakaladı. Yasal işlemlerinin ardından "Kasten Yaralama" ve "Gasp" suçlarından adliyeye sevk edilen saldırgan "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.