Video Yaşam Araçların saatlerce mahsur kaldığı D100'de trafik normale döndü | Video
Araçların saatlerce mahsur kaldığı D100'de trafik normale döndü | Video

Araçların saatlerce mahsur kaldığı D100'de trafik normale döndü | Video

20.11.2023 | 12:36

Kar yağışı nedeniyle kapanan ve yüzlerce vatandaşın aracının içinde mahsur kaldığı D100 karayolunun Çankırı kesiminde trafik akışı normale döndü.

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İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D100 karayolunun Çankırı'nın Çerkeş ilçesi kesiminde, dün gece saatlerinde trafik kilitlenmiş, sürücüler saatlerce mahsur kalmıştı. Sürücülerin saatlerce mahsur kaldığı yolda, Karayolları ve trafik ekipleri sabah saatlerine kadar çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, trafik akışı sabah saatleri itibari ile normale döndü.
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