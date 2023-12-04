Video Yaşam Aranan şüphelilere operasyon: Kimi bazadan çıktı kimi balkondan! | Video
Aranan şüphelilere operasyon: Kimi bazadan çıktı kimi balkondan! | Video

Aranan şüphelilere operasyon: Kimi bazadan çıktı kimi balkondan! | Video

04.12.2023 | 15:08

Denizli’de aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerden kimi baza altında kimi balkonda otururken yakalandı.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlar çerçevesinde 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 11, 5 ile 10 yıl arası 2, 10 ile 20 arası 2 ve 20 yıl üzeri 1 olmak üzere toplamda 16 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin baza altına saklandığı görüldü. Bir şahsın ise balkonda oturarak saklanmaya çalıştığı dikkatlerden kaçmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar cezaevine gönderildi.
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