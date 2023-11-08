Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı | Video 08.11.2023 | 10:37 Ardahan’da polis ekiplerince silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleşen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ardahan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımına yönelik Kaptanpaşa Mahallesi'nde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda Y.O, A.B, Y.T. ile S.D. gözaltına alındı.Yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 675 gram skunk ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.