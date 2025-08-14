Video Yaşam Ardahan’ın gözde rotası Kızıl Göl’de kano keyfi doğayla buluştu | Video
Ardahan’ın gözde rotası Kızıl Göl’de kano keyfi doğayla buluştu | Video

Ardahan’ın gözde rotası Kızıl Göl’de kano keyfi doğayla buluştu | Video

14.08.2025 | 12:15

Ardahan’ın Posof ilçesinde yer alan ve doğaseverlerin son dönemde ilgi odağı haline gelen Kızıl Göl, yeşilin binbir tonunu barındıran eşsiz manzarasıyla kano tutkunlarını ağırlıyor.

Yolağzı köyü sınırları içerisinde, Posof ilçe merkezine yalnızca 15 kilometre uzaklıkta bulunan bu saklı cennet, özellikle yaz aylarında doğa sporları yapmak isteyenler için vazgeçilmez bir rota haline geldi. Kampçılıktan yürüyüşe, fotoğrafçılıktan su sporlarına kadar geniş yelpazede aktivite imkânı sunan Kızıl Göl, doğayla baş başa kalmak isteyen herkesin dikkatini çekiyor.

Özellikle sıcak havada kendileri için güzel bir tecrübe olduğunu söyleyen Serhat Soylu ''İl dışından gelen misafirlerimize burada kano deneyimi yaşattık. Burada yapacağımız etkinlikler için tecrübe oldu. Keyifli bir gün geçirdik. Kızıl gölde kano yapmak oldukça keyifliydi" dedi.

