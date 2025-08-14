Ardahan’ın gözde rotası Kızıl Göl’de kano keyfi doğayla buluştu | Video 14.08.2025 | 12:15 Ardahan’ın Posof ilçesinde yer alan ve doğaseverlerin son dönemde ilgi odağı haline gelen Kızıl Göl, yeşilin binbir tonunu barındıran eşsiz manzarasıyla kano tutkunlarını ağırlıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yolağzı köyü sınırları içerisinde, Posof ilçe merkezine yalnızca 15 kilometre uzaklıkta bulunan bu saklı cennet, özellikle yaz aylarında doğa sporları yapmak isteyenler için vazgeçilmez bir rota haline geldi. Kampçılıktan yürüyüşe, fotoğrafçılıktan su sporlarına kadar geniş yelpazede aktivite imkânı sunan Kızıl Göl, doğayla baş başa kalmak isteyen herkesin dikkatini çekiyor.

Özellikle sıcak havada kendileri için güzel bir tecrübe olduğunu söyleyen Serhat Soylu ''İl dışından gelen misafirlerimize burada kano deneyimi yaşattık. Burada yapacağımız etkinlikler için tecrübe oldu. Keyifli bir gün geçirdik. Kızıl gölde kano yapmak oldukça keyifliydi" dedi.