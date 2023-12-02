Video Yaşam Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki feribottan suya böyle atladı | Video
Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki feribottan suya böyle atladı | Video

Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki feribottan suya böyle atladı | Video

02.12.2023 | 13:38

Elazığ-Pertek arasında Keban baraj gölünde sefer halinde olan feribotta bulunan bir kadın, arkadaşı ile tartıştıktan sonra kendini suya attı. Kadın, personelin suya bıraktığı can simidi sayesinde kurtarıldı.

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Olay önceki gün Elazığ-Pertek arasında Keban Baraj Gölünde sefer yapan bir feribotta meydana geldi. İddiaya göre, feribota yolcu olarak binen iki arkadaş arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrası bayan, feribotun korkuluklarına çıkarak kendini suya attı. Olayı gören yolcu ve personeller kadını kurtarmak için seferber oldu. Personel suya can simidi atarak kadını kurtardı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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