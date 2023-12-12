Video Yaşam Arkadaşını öldürüp cesedini parçalayan 79 yaşındaki sanığa müebbet | Video
Arkadaşını öldürüp cesedini parçalayan 79 yaşındaki sanığa müebbet | Video

Arkadaşını öldürüp cesedini parçalayan 79 yaşındaki sanığa müebbet | Video

12.12.2023 | 16:06

Fatih’te 65 yaşındaki Celal Han’ın, 79 yaşındaki Sitrak Kaplan tarafından kömürlükte öldürülerek cesedinin 4 parçaya ayrılmış şekilde bulunması iddiasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Kaplan’ı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih'de 25 Ekim 2022'de 65 yaşındaki Celal Han'ın, 79 yaşındaki Sitrak Kaplan tarafından kömürlükte öldürülerek cesedinin 4 parçaya ayrılmış şekilde bulunması iddiasına ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 36.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sitrak Kaplan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede müşteki Canan Han Arslan ile taraf avukatları hazır bulundu.

''BODRUMA 4 TANE POLİSLE BİRLİKTE İNİP CESET ARADIK AMA BULAMADIK''
Duruşmada tanıklık yapan İbrahim Kaya, ''Sanık Sitrak Kaplan benim kayınpederim olur. Ben 30 Ekim Cumartesi günü kayınpederime gelmiştim, merdivenlerde polislerle karşılaştım. Polisler bana kim olduğumu sordular, ben de kayınpederim Sitrak Kaplan'a gittiğimi söyledim. Bana 'o zaman bizimle gel' dediler. Bodruma 4 tane polisle birlikte inip ceset aradık ama bulamadık'' şeklinde konuştu.

''HİÇ HALİM YOKTUR''
Duruşmada son savunmasını yaparak son sözünü söyleyen sanık Kaplan, ''Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Hiç halim yoktur, ne yapacağımı bilmiyorum. Beraatımı talep ediyorum'' ifadelerini kullandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Sitrak Kaplan'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet ayrıca, sanığın 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müştekilerden Cevat H.'nin 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne babası Celal H. (65) hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu, yapılan incelemeler sonrası Celal H.'nin en son şüpheli Sitrak K. (79) ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunun belirlendiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, araştırmalar sürerken sanık K.'nin kızının polisi arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirdiği, bunun üzerine ekiplerin Sitrak K.'nin evinde 31 Ekim 2022'de arama yapıldığı, daha sonra ise ölen Celal H.'nin cesedinin parçalara ayrılmış vaziyette olarak şüpheliye ait evin bodrum katının yalnızca şüpheli Sitrak K. tarafından kullanılan kömürlük alanında tespit edildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Sitrak K.'nin 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Piyasa değeri 35 milyonun üzerinde: Bu operasyonla yakalandı | Video 01:31
Piyasa değeri 35 milyonun üzerinde: Bu operasyonla yakalandı | Video 12.12.2023 | 14:53
Oktay Derelioğlu’nu darp eden kardeşlere hapis istemi | Video 04:16
Oktay Derelioğlu'nu darp eden kardeşlere hapis istemi | Video 12.12.2023 | 16:06
Önce kaza yaptırıp, sonra öldürmüşler | Video 02:39
Önce kaza yaptırıp, sonra öldürmüşler | Video 12.12.2023 | 16:06
Arkadaşını öldürüp cesedini parçalayan 79 yaşındaki sanığa müebbet | Video 02:11
Arkadaşını öldürüp cesedini parçalayan 79 yaşındaki sanığa müebbet | Video 12.12.2023 | 16:06
Evde bebek gibi bakılan kuzu yaşamını yitirdi | Video 01:46
Evde bebek gibi bakılan kuzu yaşamını yitirdi | Video 12.12.2023 | 12:21
Fuhuş operasyonunda yatağın altına saklanmaya çalıştı | Video 00:53
Fuhuş operasyonunda yatağın altına saklanmaya çalıştı | Video 12.12.2023 | 12:23
Kadına zarar geleceğini düşünerek müdahale ettiği tartışmada kalbinden bıçaklandı | Video 04:05
Kadına zarar geleceğini düşünerek müdahale ettiği tartışmada kalbinden bıçaklandı | Video 12.12.2023 | 12:21
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza | Video 04:39
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza | Video 12.12.2023 | 12:21
Otomobil kavşağa uçarak girdi | Video 00:45
Otomobil kavşağa uçarak girdi | Video 12.12.2023 | 12:21
Sosyal medya yoluyla fuhuş yapan çete yakalandı 00:58
Sosyal medya yoluyla fuhuş yapan çete yakalandı 12.12.2023 | 11:48
Şanlıurfa’da nefes borusuna şeker kaçan çocuğun imdadına güvenlik görevlisi yetişti 00:41
Şanlıurfa’da nefes borusuna şeker kaçan çocuğun imdadına güvenlik görevlisi yetişti 12.12.2023 | 11:43
İstanbul’da çifte terör operasyonu: 17 gözaltı… 03:26
İstanbul’da çifte terör operasyonu: 17 gözaltı… 12.12.2023 | 11:32
Yol isteyen ambulansa aldırmadan dakikalarca tartıştılar | Video 01:52
Yol isteyen ambulansa aldırmadan dakikalarca tartıştılar | Video 12.12.2023 | 10:38
TEM’de sürücülerin tehlikeli inatlaşması kamerada | Video 00:46
TEM'de sürücülerin tehlikeli inatlaşması kamerada | Video 12.12.2023 | 10:38
Kulübede bağlı olan köpeği çaldılar | Video 05:45
Kulübede bağlı olan köpeği çaldılar | Video 12.12.2023 | 10:38
Telefon dolandırıcıları bu kez kaçamadı | Video 01:07
Telefon dolandırıcıları bu kez kaçamadı | Video 12.12.2023 | 10:39
Bu köpekler bir mahalleden diğer mahalleye asansör ile gidiyor | Video 06:28
Bu köpekler bir mahalleden diğer mahalleye asansör ile gidiyor | Video 12.12.2023 | 10:39
Bıçaklanarak yaralanan adam horlayarak uyuyakaldı | Video 01:29
Bıçaklanarak yaralanan adam horlayarak uyuyakaldı | Video 12.12.2023 | 09:52
Seçil Erzan’ın teyzesinin oğluyla yazışmaları ortaya çıktı! Paramla rezil oldum 03:09
Seçil Erzan’ın teyzesinin oğluyla yazışmaları ortaya çıktı! "Paramla rezil oldum" 12.12.2023 | 09:23
İzmir’de kayalıklardan düşen kişi, 1 gün sonra helikopterle böyle kurtarıldı 02:10
İzmir'de kayalıklardan düşen kişi, 1 gün sonra helikopterle böyle kurtarıldı 12.12.2023 | 01:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA