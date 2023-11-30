Arkadaşının parasını Bitcoin'de sıfırladı, dayak yiyince askerlik şubesine sığındı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli adam, parasını Bitcoin'de sıfırlayan arkadaşını darp etti. Kaçan şahıs askerlik şubesine sığındı.
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