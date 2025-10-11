Arnavutköy’de durakta genç kıza sözlü taciz kamerada: Şüpheli yakalandı | Video
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir şüpheli, otobüs durağında bekleyen genç kıza sözlü tacizde bulundu. Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, taciz anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Genç kız, çektiği görüntü kaydıyla Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yavuz Selim Polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli yakalanarak polis merkezine getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahsın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
