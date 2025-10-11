Video Yaşam Arnavutköy’de durakta genç kıza sözlü taciz kamerada: Şüpheli yakalandı | Video
11.10.2025 | 09:51

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir şüpheli, otobüs durağında bekleyen genç kıza sözlü tacizde bulundu. Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, taciz anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi Borsa İstanbul İmam Hatip Lisesi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta otobüs bekleyen G.D. isimli genç kızın, yanına yaklaşan S.D. isimli şahıs sözlü tacizde bulundu. Uzaklaşan şüpheli ardından tekrar kızın yanına gelerek "çok güzelsin, gel seni bırakayım" ifadelerini kullandı. Taciz edilen genç kız şüpheliye tepki gösterdikten sonra uzaklaştı. Genç kız, cep telefonu kamerasıyla o anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, şahsın genç kızı taciz ettiği anlar yer aldı.

Genç kız, çektiği görüntü kaydıyla Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yavuz Selim Polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli yakalanarak polis merkezine getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahsın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
