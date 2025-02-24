Video Yaşam Arnavutköy’de gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video
Arnavutköy’de gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video

Arnavutköy’de gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video

24.02.2025 | 10:54

İstanbul Arnavutköy'de iki grup genç bir birlerine tekme tokat bir kavga etti. Birbirlerine acımasızca vuran gençleri vatandaşlar güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. İki grup genç bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada yaklaşık 15 kişilik kalabalık grup birbirine saldırdı. Vatandaşlar gençleri ayırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken gençlerin birbirine tekme, tokat ve yumruk atarak saldırdığı görüldü.
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