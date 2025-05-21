Arnavutköy’de küçük çocuğu kaçırmaya çalışan kişi tutuklandı | Video 21.05.2025 | 12:32 İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde babasının otomobiliyle ilgilenmesini fırsat bilen bir kişi küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı. Karakola yapılan şikayet üzerine yakalanan zanlı tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy'de gerçekleşti. İddiaya göre otomobiliyle uğraşan bir kişinin yanında bekleyen küçük çocuk kaldırımdan geçen bir kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Olayı son anda fark eden baba şahsı yakalayarak polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanan zanlı M.S.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kişinin tutuklandığı öğrenildi.

EMNİYETTEKİ İFADESİNDE YEĞENİME BENZETTİM DEDİ

Polis tarafından karakolda alınan ifadesinde zanlı M.S.O.'nun 'yeğenime benzettim, sevmek istedim.' dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.