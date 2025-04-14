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Arnavutköy’de ormanda ot toplayan vatandaş yaralı Kaya Kartalı buldu | Video

Arnavutköy’de ormanda ot toplayan vatandaş yaralı Kaya Kartalı buldu | Video

14.04.2025 | 10:28

İstanbul Arnavutköy'de e ormanlık alanda ot toplayan bir vatandaş yaralı şekilde çalılıkların arasında duran Kaya Kartalını buldu. Yırtıcı kuş türü olan Kartal, Arnavutköy Belediyesi Veteriner Hizmetleri tarafından tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.

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Yırtıcı kuş türü olarak bilinen Kaya Kartalı İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ot toplamak için ormana giden Ali Çetinkaya isimli vatandaş tarafından bulundu. Kartalı gören vatandaş önce şaşkın şekilde kuşu yakaladı. Daha sonra ise ekiplere haber verdi. Kuşun bulunduğu noktaya gelen Arnavutköy Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tedavisini yapmak zere yırtıcı kuşu koruma altına aldı.

"ASALETİNDEN BİR ŞEY KAYBETMEMİŞ"
Yaralı kartalı bulan Ali Çetinkaya isimli vatandaş, " Çalıların arasında gördüm yakaladım. Ben kaldirik isimli otu toplamak için gitmiştim. Daha önce hiç görmedim sadece belgesellerde görmüştüm. Çok heyecanlı eldivenim vardı eldivenle yakaladım. Asaletinden bir şey kaybetmemiş saldırı pozisyonuna geçiyor kafa tüyleri dikleşiyor hemen. Ben çok şaşırdım alarak buraya getirdim çok güzel bir hayvan" İfadelerini kullandı.

Ormanlık alan kenarında Kartalı gören bazı vatandaşlarda yanına gelerek fotoğraf çekildi ve hayvanı yakından inceledi. Ekipler tarafından tedavisinin tamamlanarak Doğa Koruma Müdürlüğü' ne teslim edileceği öğrenildi.

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