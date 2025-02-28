Video Yaşam Arnavutköy’de polis memurunun yaralandığı kaza kamerada | Video
Arnavutköy’de polis memurunun yaralandığı kaza kamerada | Video

Arnavutköy’de polis memurunun yaralandığı kaza kamerada | Video

28.02.2025 | 08:32

İstanbul Arnavutköy’de meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 22.30 sıralarında İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde aracıyla seyir halindeki polis memuru Sinem B., arkasından süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu cadde üzerinde park halindeki bir kamyonete çarptı. Kamyonet ise önünde park halindeki 2 aracın üzerine çıktı. Sinem B.'nin aracına çarpan otomobil sürücüsü, park halindeki 2 araca daha çarparak durabildi. Polis memuru aracında sıkışarak yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de polis memurunun yaralandığı kaza kamerada | Video 00:50
Arnavutköy’de polis memurunun yaralandığı kaza kamerada | Video 28.02.2025 | 08:32
Okul önünde tabancayla eski eşini öldürüp, intihar etti | Video 01:17
Okul önünde tabancayla eski eşini öldürüp, intihar etti | Video 27.02.2025 | 16:26
Alanya’da suç örgütüne darbe: 8 şüpheli tutuklandı | Video 00:23
Alanya’da suç örgütüne darbe: 8 şüpheli tutuklandı | Video 27.02.2025 | 15:42
Veda notu bırakan emekli polisin cesedi Yeşilırmak’ta bulundu | Video 03:03
Veda notu bırakan emekli polisin cesedi Yeşilırmak'ta bulundu | Video 27.02.2025 | 15:32
Mardin’de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında | Video 01:11
Mardin'de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında | Video 27.02.2025 | 14:52
Kargo ile uyuşturucu ticaretine 26 gözaltı | Video 04:53
Kargo ile uyuşturucu ticaretine 26 gözaltı | Video 27.02.2025 | 14:52
Sobadan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:17
Sobadan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş son yolculuğuna uğurlandı | Video 27.02.2025 | 14:03
Bağcılar’da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 02:41
Bağcılar'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 27.02.2025 | 13:59
Erzurum’da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video 01:33
Erzurum'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video 27.02.2025 | 13:38
3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 7 kişi tutuklandı | Video 02:18
3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 7 kişi tutuklandı | Video 27.02.2025 | 13:19
Erzurumlu fenomen çobanın kuzu sevgisi | Video 02:28
Erzurumlu fenomen çobanın kuzu sevgisi | Video 27.02.2025 | 12:50
Başakşehir’de İETT otobüsünde yangın | Video 00:59
Başakşehir'de İETT otobüsünde yangın | Video 27.02.2025 | 12:49
Sultangazi’de 2 gün üst üste yer altındaki kablolarda patlama yaşandı | Video 02:45
Sultangazi'de 2 gün üst üste yer altındaki kablolarda patlama yaşandı | Video 27.02.2025 | 12:27
Horozun saldırdığı kadın defalarca kez yere düştü, ayağa kalkınca o da horoza saldırdı | Video 03:04
Horozun saldırdığı kadın defalarca kez yere düştü, ayağa kalkınca o da horoza saldırdı | Video 27.02.2025 | 12:18
Çöpten aldığı kartonla depoyu ateşe verdi | Video 05:23
Çöpten aldığı kartonla depoyu ateşe verdi | Video 27.02.2025 | 12:18
Köpeğin havlamasına irkildi, çöp kamyonunun altında kaldı! O anlar kamerada | Video 00:24
Köpeğin havlamasına irkildi, çöp kamyonunun altında kaldı! O anlar kamerada | Video 27.02.2025 | 12:06
TOFAŞ ile drift attı, 46 bin TL ceza yedi | Video 00:23
TOFAŞ ile drift attı, 46 bin TL ceza yedi | Video 27.02.2025 | 11:37
Esenyurt’ta feci olay kamerada: Servis minibüsü 5 yaşındaki çocuğu böyle ezdi! | Video 03:23
Esenyurt'ta feci olay kamerada: Servis minibüsü 5 yaşındaki çocuğu böyle ezdi! | Video 27.02.2025 | 11:36
Gaziantep’te soba faciası! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti | Video 01:13
Gaziantep'te soba faciası! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti | Video 27.02.2025 | 11:12
Şişli’de sevgili dehşet saçtı! Önce kadını silahla öldürdü, sonra kendi kafasına sıktı | Video 03:03
Şişli'de sevgili dehşet saçtı! Önce kadını silahla öldürdü, sonra kendi kafasına sıktı | Video 27.02.2025 | 10:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA