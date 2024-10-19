Arnavutköy’de tekme ve yumruklarla kavga eden çocuklar kamerada
İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde gece saatlerinde bir grup çocuk, cadde ortasında birbirine acımasızca saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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