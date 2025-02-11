Arnavutköy’de yokuş aşağı kayan araç vatandaşa böyle çarptı | Video
İstanbul Arnavutköy’de yokuş aşağı kayarak inen bir araç kaldırımda yürüyen vatandaşa çarptı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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