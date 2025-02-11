Arnavutköy’de yokuş aşağı kayan araç vatandaşa böyle çarptı | Video 11.02.2025 | 12:25 İstanbul Arnavutköy’de yokuş aşağı kayarak inen bir araç kaldırımda yürüyen vatandaşa çarptı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı. Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yokuş kayarak inen bir araç kaldırımda yürüyen vatandaşa çarptı. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.