Arnavutköy'deki acımasız dayak kamerada! Kaskla kafasına vurup yerde tekmelediler | Video 20.02.2025 | 09:48 İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasında bir şahıs hastanelik olana kadar dövülürken, acımasız dayak sonrası polis ekipleri yapmış olduğu çalışmalarda 4 kişiyi yakalayarak gözaltına almıştı. O kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın olayın başında kaskla gruptaki kişilerden dayak yediği ve yere yığıldığı görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde bir grup sokak ortasında yaşadığı tartışma sonucunda bir kişiyi acımasızca döverek hastanelik etmişti. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler sonrasında polis ekipleri çalışma yapmış H.E., M.E., Y.E.E. ve B.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. O olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KASKLA VURUP YERE DÜŞÜRDÜKTEN SONRA, DÖVMEYE DEVAM ETMİŞLER

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde şahısların bir genci ortasına alarak dövdüğü, kafasını sokakta bulunan işyeri camına vurduktan sonra kaskla saldırıp yere düşürdüğü, yere düşürdükten sonrada tekmelemeye devam ettikleri görüldü. Kavganın ilk çıktığı anları kaydeden görüntülerde şahısların acımasızca bir kişiyi döverek hastanelik ettiği anlar net şekilde kaydedildi.