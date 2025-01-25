Artvin'de firari suçluya nefes kesen operasyon | Video
Artvin İl Jandarma Komutanlığı, 42 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olan suçluyu, Hopa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalayarak çeşitli silah ve mühimmat ele geçirdi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, firari suçlunun izine rastlanarak operasyon başlatıldı. 6 farklı adreste eş zamanlı aramalar yapıldı. Operasyon sonucu aranan şahıs yakalandı.
Yapılan aramalarda, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet haciz yakalamalı araç, 17 adet 7.65 mm fişek, 12 adet 9 mm fişek ve 43 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
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