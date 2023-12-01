Video Yaşam Artvin'de fırtınanın yaşattığı dehşet anları kamerada | Video
Artvin'de fırtınanın yaşattığı dehşet anları kamerada | Video

Artvin'de fırtınanın yaşattığı dehşet anları kamerada | Video

01.12.2023 | 15:37

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 27 Kasım günü neredeyse tüm Doğu Karadeniz sahilinde etkili olan fırtınanın boyutları ile ilgili Artvin’in Kemalpaşa ilçesinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Film sahnesini aratmayan görüntülerde Kemalpaşa ilçesindeki balıkçı barınakları fırtına değil adeta bir tsunamiyi yaşadı.

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Artvin'de geçtiğimiz 27 Kasım günü yaşanan fırtınada şiddetli yağış ve fırtınada dev dalgalar, Kemalpaşa ilçesinde bulunan balıkçı barınağına zarar vermişti. Dalgakıranları aşan dalgalar, balıkçı barınaklarını yıkmış, bazı tekneleri batmıştı. Yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Film sahnelerini aratmayan o anlarda dalgalar önüne ne çıkarsa yıkıp geçiyor. Tsunamiyi aratmayan görüntülerin yaşandığı anı bölgede balıkçılık yapan bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
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