Artvin'de fırtınanın yaşattığı dehşet anları kamerada | Video
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 27 Kasım günü neredeyse tüm Doğu Karadeniz sahilinde etkili olan fırtınanın boyutları ile ilgili Artvin’in Kemalpaşa ilçesinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Film sahnesini aratmayan görüntülerde Kemalpaşa ilçesindeki balıkçı barınakları fırtına değil adeta bir tsunamiyi yaşadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:56
Artvin'de fırtınanın yaşattığı dehşet anları kamerada | Video 01.12.2023 | 15:37
05:15
Balık tesisindeki yangın havadan görüntülendi | Video 01.12.2023 | 15:10
05:16
Güngören'de komşuların gürültü şikayeti karakolda bitti | Video 01.12.2023 | 15:16
01:09
FETÖ'cü üsteğmeni yüz tanıma sistemi yakalattı | Video 01.12.2023 | 14:53
00:26
00:18
00:47
Trabzon'da fabrika yangını! | Video 01.12.2023 | 14:31
00:45
Tek tuş dehşeti önledi: Genç kadının yardımına 3 dakikada yetiştiler | Video 01.12.2023 | 13:25
01:25
02:56
01:28
01:44
Siverek’te vinç şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı | Video 01.12.2023 | 10:41
06:41
05:53
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Aralık 2023 Cuma atv izle! | Video 01.12.2023 | 10:18
03:52
Ümraniye'de yangında mahsur kalan 2 kişiyi komşuları kurtardı | Video 01.12.2023 | 09:58
01:23
Sivas'ta araç takla attı: 2 yaralı | Video 01.12.2023 | 10:09
00:39
00:48
00:13
03:24
Eyüpsultan’da tek katlı gecekonduda yangın: 1 ağır yaralı | Video 01.12.2023 | 09:04