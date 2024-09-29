Video Yaşam Asansör boşluğuna düşen kız çocuğu Konya’ya sevk edildi | Video
Asansör boşluğuna düşen kız çocuğu Konya’ya sevk edildi | Video

Asansör boşluğuna düşen kız çocuğu Konya’ya sevk edildi | Video

29.09.2024 | 12:21

Karaman'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle duran asansörden çıkmaya çalışırken, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan 12 yaşındaki kız çocuğu Konya’ya sevk edildi.

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Olay, önceki gün saat 15.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenikent Sitesi C Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı kardeşi ile birlikte oturdukları siteye gelen 12 yaşındaki Z.Y., evlerine çıkmak için asansöre bindi. Hareket eden asansör yaşanan elektrik kesintisi sonucu 2. katta durdu. Yardım istedikleri site görevlileri tarafından kapısı açılan asansörden inmeye çalışan Z.Y., bir anda dengesini kaybetmesi üzerine yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine adrese hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü asansör boşluğundan kurtarılan kız çocuğu ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavinin ardından, vücudunda kırıklar bulunan ve beyin kanaması riski taşıyan Z.Y., Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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