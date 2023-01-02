Video Yaşam Asansörün güvenlik kamerasına sigara bastı | Video
Asansörün güvenlik kamerasına sigara bastı | Video

Asansörün güvenlik kamerasına sigara bastı | Video

02.01.2023 | 15:19

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Vatandaşların güvenliği ve konforu için kentin pek çok noktasında inşa edilen asansörlü ve yürüyen merdivenli yaya üst geçitleri, zaman zaman tahrip ediliyor. Bu olaylardan bir yenisi son olarak kent merkezinde kısa bir süre önce kameraları kırılan üst geçitte gerçekleşti. Bu defa elinde sigara ile asansöre binen kişi kameraya sigara bastı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların güvenliği ve konforu için kentin pek çok noktasında inşa ettiği asansörlü ve yürüyen merdivenli yaya üst geçitleri, zaman zaman tahrip ediliyor. Özellikle dezavantajlı gruplar için hayati öneme sahip asansör ve yürüyen merdivenler verilen zararlar nedeniyle, çoğu zaman çalışamaz hale geliyor.

KÖTÜLER HER ZAMAN KÖTÜDÜR

Son olarak İzmit merkezinde bulunan Mimar Sinan Üst geçidini kullanan 2 kişiden biri, elinde yanan sigara ile bindiği asansörün henüz yeni yapılan güvenlik kamerasına sigara basarak zarar vermek istedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi o görüntüleri sosyal medya hesabından "Bilmenizi isteriz ki: kötüler her zaman kötüdür" ifadeleri ile paylaştı.

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