Asfalttaki yarık yüzünden ölümden döndü! O anlar kamerada | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Ovacık ile Mudarlı mahalleleri arasındaki yolda, asfaltın ortasında bulunan derin yarık nedeniyle motosikletinin kontrolünü kaybeden sürücü, düşerek yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Kazanın ardından yapılan sağlık kontrolünde sürücünün vücudunda kırık ya da çatlak bulunmadığı ancak kaburgalarında ve boyun bölgesinde düşmeye bağlı ezilmeler ve travma oluştuğu öğrenildi.
Sürücü, yasal yollardan hakkını arayacağını bildirdi.
Öte yandan, kaza anı kask kamerasına da yansıdı.
