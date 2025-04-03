Video Yaşam Ataşehir'de boşanma aşamasındaki eşini silahla tehdit etti | Video
Ataşehir'de boşanma aşamasındaki eşini silahla tehdit etti | Video

Ataşehir'de boşanma aşamasındaki eşini silahla tehdit etti | Video

03.04.2025 | 12:31

Ataşehir'de M.C. isimli kişi, boşanma aşamasındaki eşinin kapısına dayanarak havaya ateş açıp silahla tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Esatpaşa Mahallesi Aşıkveysel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.C., bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşinin evinin önüne gitti. İkili arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle M.C., yanında getirdiği tabancayla eşinin yanına gelmesi için havaya bir el ateş açtı. Eşi yanına gelmeyince M.C. tabancayı kafasına doğrultarak intihar etmeye kalkıştı. Durum üzerine kadın, M.C.'nin yanına geldi, bir süre tartıştıktan sonra ikili araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Ataşehir Asayiş Büro Ekipleri tarafından yakalanan M.C, tutuklandı.

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