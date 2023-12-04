Video Yaşam Ataşehir’de vatandaşlar, köpek saldırılarından araçların üzerine çıkarak kurtuldu | Video
Ataşehir’de vatandaşlar, köpek saldırılarından araçların üzerine çıkarak kurtuldu | Video

Ataşehir’de vatandaşlar, köpek saldırılarından araçların üzerine çıkarak kurtuldu | Video

04.12.2023 | 13:41

Ataşehir’de başıboş sokak köpekleri aynı noktada farklı zamanlarda birçok kişiye saldırdı. Köpeklerin saldırısından arabanın üstüne çıkarak kaçmaya çalışan vatandaşların o ilginç anları ise çevredeki güvenlik kamerası yansıdı.

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Olay, Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesinde bulunan özel bir sitede meydana geldi. Gruplar halinde dolaşan başıboş köpekler, vatandaşlara saldırarak korkuya neden oldu. Başıboş sokak köpekleri aynı noktada farklı zamanlarda birçok vatandaşa saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlar park halindeki bir aracın üzerine çıkarak kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerası yansıdı. Aracının tavanı ezilen site sakini Özgür Saraç ise köpekleri düzenli olarak beslediğini, köpeklerin şüphelenmedikleri kimseye saldırmayacağını ifade etti.

"KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI ÇOK NADİRDİR, MUHTEMELEN BİR ŞEY HİSSETMİŞTİR"
Aracına çıkılan ve köpeklere baktığını ifade eden Özgür Saraç, "Bir ayda 2 sefer köpeklerden korkan arkadaşlar arabamın üzerine çıktılar. Kimsenin aklına gelmez arabanın üzerine çıkmak ama arkadaşlar nasıl aklına getirdi biz de bilmiyoruz. Köpeklerimiz sakin sakin yatarlar, kolay kolay kimseye saldırmazlar. Biz, 8 senedir hayvanlarla birlikteyiz. Köpeklerin saldırdığı çok nadirdir, muhtemelen bir şey hissetmiştir. Saldırma demeyelim sadece havlarlar, ısırmalarına şahit olmadık" dedi.

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