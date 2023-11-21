Video Yaşam atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Kasım 2023 Salı atv izle! | Video
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Kasım 2023 Salı atv izle! | Video

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Kasım 2023 Salı atv izle! | Video

21.11.2023 | 10:27

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Kasım 2023 Salı atv izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...

VİDEO DEVAM EDİYOR

ATV CANLI YAYIN

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da sis etkili oldu | Video 00:56
Bursa’da sis etkili oldu | Video 21.11.2023 | 11:17
Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsü ikinci kaptan böyle durdurdu | Video 03:42
Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsü ikinci kaptan böyle durdurdu | Video 21.11.2023 | 11:11
Uzungöl’e mevsimin ilk karı yağdı, göl çevresi beyaz örtüyle kaplandı | Video 01:59
Uzungöl'e mevsimin ilk karı yağdı, göl çevresi beyaz örtüyle kaplandı | Video 21.11.2023 | 10:57
Eski eşini öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı adliyede | Video 02:24
Eski eşini öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı adliyede | Video 21.11.2023 | 10:49
Şırnak’ta kar yağışı etkili oldu, araçlar mahsur kaldı | Video 00:31
Şırnak’ta kar yağışı etkili oldu, araçlar mahsur kaldı | Video 21.11.2023 | 10:49
Kocaeli’de koca dehşeti: Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı! | Video 01:15
Kocaeli'de koca dehşeti: Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı! | Video 21.11.2023 | 10:22
Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki köylere kar yağdı | Video 01:13
Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki köylere kar yağdı | Video 21.11.2023 | 10:21
Alman vatandaşları dolandıranlara operasyon: 7 gözaltı | Video 00:43
Alman vatandaşları dolandıranlara operasyon: 7 gözaltı | Video 21.11.2023 | 10:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Kasım 2023 Salı atv izle! | Video 05:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Kasım 2023 Salı atv izle! | Video 21.11.2023 | 10:27
Taksiyle İETT otobüsünün önünü kesip aracı yumrukladılar, o anlar kamerada | Video 05:05
Taksiyle İETT otobüsünün önünü kesip aracı yumrukladılar, o anlar kamerada | Video 21.11.2023 | 09:55
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 03:17
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 21.11.2023 | 09:53
Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı | Video 01:09
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı | Video 21.11.2023 | 09:24
Bahçelievler’de motosiklet hırsızları kamerada | Video 01:09
Bahçelievler’de motosiklet hırsızları kamerada | Video 21.11.2023 | 09:41
Otobüsün altında kalan kadın feci şekilde can verdi | Video 05:11
Otobüsün altında kalan kadın feci şekilde can verdi | Video 21.11.2023 | 09:00
Kozan’da polisten ’narko alan’ uygulaması | Video 00:59
Kozan'da polisten 'narko alan' uygulaması | Video 21.11.2023 | 09:03
Hayali şirket kurarak 8 kişiyi 4 milyon lira dolandıran 3 şüpheli tutuklandı | Video 01:35
Hayali şirket kurarak 8 kişiyi 4 milyon lira dolandıran 3 şüpheli tutuklandı | Video 21.11.2023 | 09:00
Van’da kar yağışı: 142 yol ulaşıma kapandı, uçak seferleri rötar yaptı | Video 02:49
Van’da kar yağışı: 142 yol ulaşıma kapandı, uçak seferleri rötar yaptı | Video 21.11.2023 | 09:00
Onarılmayı bekleyen iş yerinde yangın | Video 00:48
Onarılmayı bekleyen iş yerinde yangın | Video 21.11.2023 | 08:39
Fethiye’de plaj temizliği 04:46
Fethiye’de plaj temizliği 20.11.2023 | 19:53
19 yaşındaki tatlıcı başından vuruldu 00:11
19 yaşındaki tatlıcı başından vuruldu 20.11.2023 | 17:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA