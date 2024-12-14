Video Yaşam Ava giderken kalp krizi geçiren vatandaş kurtarılamadı | Video
Ava giderken kalp krizi geçiren vatandaş kurtarılamadı | Video

Ava giderken kalp krizi geçiren vatandaş kurtarılamadı | Video

14.12.2024 | 15:37

Tunceli’de ava giderken kalp krizi geçiren vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Tunceli merkeze bağlı Sinan köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köy kırsalında ava giden 55 yaşındaki Mehmet Geniş bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Yanında bulunanların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Mehmet Geniş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Geniş için otopsi yapılacağı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ava giderken kalp krizi geçiren vatandaş kurtarılamadı | Video 01:04
Ava giderken kalp krizi geçiren vatandaş kurtarılamadı | Video 14.12.2024 | 15:37
Manisa’da taksiciye bıçakla saldıran gaspçı yeniden gözaltına alındı | Video 08:19
Manisa’da taksiciye bıçakla saldıran gaspçı yeniden gözaltına alındı | Video 14.12.2024 | 15:23
Beylikdüzü’nde otoparkta tartıştıkları kişinin önünü kesip silahla ateş açtılar: 1 ölü | Video 02:54
Beylikdüzü'nde otoparkta tartıştıkları kişinin önünü kesip silahla ateş açtılar: 1 ölü | Video 14.12.2024 | 15:16
Rize’de kar ve dolu yağarken denizde hortum böyle görüntülendi | Video 04:29
Rize'de kar ve dolu yağarken denizde hortum böyle görüntülendi | Video 14.12.2024 | 15:16
Mardin’de şiddetli fırtına çatı uçurdu | Video 00:28
Mardin'de şiddetli fırtına çatı uçurdu | Video 14.12.2024 | 15:15
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi traktörün altında kaldı | Video 00:33
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi traktörün altında kaldı | Video 14.12.2024 | 13:54
Kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşı 36 bin 800 dolar dolandırdı | Video 01:01
Kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşı 36 bin 800 dolar dolandırdı | Video 14.12.2024 | 12:12
Zeytinburnu’nda 10 günde 8 otomobilin konsolunu çalan şüpheli tutuklandı | Video 04:28
Zeytinburnu'nda 10 günde 8 otomobilin konsolunu çalan şüpheli tutuklandı | Video 14.12.2024 | 12:10
FETÖ il sorumlusunun da olduğu 8 şüpheli tutuklandı | Video 01:01
FETÖ il sorumlusunun da olduğu 8 şüpheli tutuklandı | Video 14.12.2024 | 11:42
Evden kaçıp çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video 01:01
Evden kaçıp çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video 14.12.2024 | 10:51
Van’da kardan dolayı kapanan 119 yerleşim yerinin yolu açıldı | Video 01:15
Van’da kardan dolayı kapanan 119 yerleşim yerinin yolu açıldı | Video 14.12.2024 | 10:36
Kamyonet yaşlı adamı böyle ezdi! Feci kaza kamerada | Video 00:44
Kamyonet yaşlı adamı böyle ezdi! Feci kaza kamerada | Video 14.12.2024 | 09:57
Kadıköy’de emlakçı kavgasında kan aktı: 2 ölü | Video 01:11
Kadıköy’de emlakçı kavgasında kan aktı: 2 ölü | Video 14.12.2024 | 09:40
Üsküdar’da otomobil alev alev yandı | Video 00:17
Üsküdar'da otomobil alev alev yandı | Video 14.12.2024 | 08:34
Artvin’de etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç okulun üzerine devrildi | Video 02:15
Artvin’de etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç okulun üzerine devrildi | Video 14.12.2024 | 08:34
Evden 40 bin liralık altın çalan hırsızlar tutuklandı | Video 00:11
Evden 40 bin liralık altın çalan hırsızlar tutuklandı | Video 13.12.2024 | 16:17
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video 00:53
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video 13.12.2024 | 16:11
Esenyurt’ta taksicinin acı ölümü kamerada: El frenini çekmeyi unutunca aracın altında kaldı! | Video 01:09
Esenyurt’ta taksicinin acı ölümü kamerada: El frenini çekmeyi unutunca aracın altında kaldı! | Video 13.12.2024 | 14:51
Kripto para borsası aracılığıyla 219 milyon liralık vurgun yapan 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 02:55
Kripto para borsası aracılığıyla 219 milyon liralık vurgun yapan 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 13.12.2024 | 14:42
Eşinin ölümüne inanmakta zorlandı, Çocuklarıma nasıl söyleyeceğim diyerek gözyaşı döktü | Video 03:40
Eşinin ölümüne inanmakta zorlandı, “Çocuklarıma nasıl söyleyeceğim” diyerek gözyaşı döktü | Video 13.12.2024 | 14:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA