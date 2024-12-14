Ava giderken kalp krizi geçiren vatandaş kurtarılamadı | Video
Tunceli’de ava giderken kalp krizi geçiren vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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