Video Yaşam Avcılar'da alkollü sürücü otopark görevlisine çarpıp kaçtı | Video
Avcılar'da alkollü sürücü otopark görevlisine çarpıp kaçtı | Video

Avcılar'da alkollü sürücü otopark görevlisine çarpıp kaçtı | Video

13.04.2025 | 15:12

İstanbul Avcılar’da bir mekan önünde bekleyen valeye, iddiaya göre sarhoş bir sürücü çarpıp kaçtı. Sürücü, kaza sonrası arabayı bırakıp olay yerinden kaçarken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen sürücü hızla ilerlediği sokakta direksiyon hakimiyetini kaybederek bir işletmenin kapısında bekleyen valeye çarptı. Kaza yapan alkollü sürücünün olay yerinden arabayı bırakıp kaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yaralanan valenin hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otopark görevlisi personelin işletmenin kapısında beklediği esnada bir minibüsün süratle önce vatandaşa ardından ise işletmenin kapısına çarptığı ardından ise araçtan inerek uzaklaştığı anlar yer aldı. Hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da alkollü sürücü otopark görevlisine çarpıp kaçtı | Video 00:36
Avcılar'da alkollü sürücü otopark görevlisine çarpıp kaçtı | Video 13.04.2025 | 15:12
Avcılar’da metrobüs kazası: 16 hafif yaralı | Video 06:10
Avcılar'da metrobüs kazası: 16 hafif yaralı | Video 13.04.2025 | 12:39
Yoğun kar zincirleme kazalara yol açtı: Toplam 21 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı | Video 01:25
Yoğun kar zincirleme kazalara yol açtı: Toplam 21 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı | Video 13.04.2025 | 08:39
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajı atanlar tutuklandı | Video 00:17
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajı atanlar tutuklandı | Video 13.04.2025 | 08:39
Oksijen tüpü yüklü kamyonet, karda kayıp park halindeki 2 araca çarptı | Video 00:25
Oksijen tüpü yüklü kamyonet, karda kayıp park halindeki 2 araca çarptı | Video 12.04.2025 | 14:16
SON DAKİKA: Avcılar’da metrobüs kazası: Yaralılar var! | Video 01:05
SON DAKİKA: Avcılar'da metrobüs kazası: Yaralılar var! | Video 12.04.2025 | 13:58
Ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı | Video 00:37
Ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı | Video 12.04.2025 | 13:02
Kayalık alana düşen saha bekçisi, helikopterle kurtarıldı | Video 01:06
Kayalık alana düşen saha bekçisi, helikopterle kurtarıldı | Video 12.04.2025 | 12:33
Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan iki şüpheli yakalandı | Video 00:18
Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan iki şüpheli yakalandı | Video 12.04.2025 | 12:31
13 yaşındaki Yusuf aniden hareket eden kamyoneti böyle durdurdu | Video 01:37
13 yaşındaki Yusuf aniden hareket eden kamyoneti böyle durdurdu | Video 12.04.2025 | 12:31
Esenyurt’ta doğal gaz patlaması! Patlamaya İSKİ’nin çalışması mı neden oldu? | Video 01:24
Esenyurt’ta doğal gaz patlaması! Patlamaya İSKİ'nin çalışması mı neden oldu? | Video 12.04.2025 | 11:15
Esenyurt’ta 4 katlı binanın önünde doğal gaz kaynaklı patlama! | Video 00:41
Esenyurt'ta 4 katlı binanın önünde doğal gaz kaynaklı patlama! | Video 12.04.2025 | 10:55
Danla Biliç’in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anların görüntüsü ortaya çıktı! | Video 01:06
Danla Biliç'in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anların görüntüsü ortaya çıktı! | Video 12.04.2025 | 10:06
Bursa’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 03:45
Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 12.04.2025 | 09:48
10 bin avro değerindeki köpeği çalan şüpheli tutuklandı | Video 00:29
10 bin avro değerindeki köpeği çalan şüpheli tutuklandı | Video 12.04.2025 | 09:48
Zonguldak’ta 2 katlı ev alev alev yandı | Video 01:42
Zonguldak'ta 2 katlı ev alev alev yandı | Video 12.04.2025 | 09:48
Bayrampaşa’da silahlı yumruklu tekmeli kavga kamerada | Video 02:18
Bayrampaşa’da silahlı yumruklu tekmeli kavga kamerada | Video 11.04.2025 | 16:07
Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza: 10 yaralı | Video 03:41
Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza: 10 yaralı | Video 11.04.2025 | 16:03
Şişli’de 2 kişinin öldürüldüğü olayın şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 02:45
Şişli'de 2 kişinin öldürüldüğü olayın şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 11.04.2025 | 15:51
Gaziantep’te filmleri aratmayan görüntüler: Polis, ters yöne kaçan otomobili çarparak durdurdu | Video 00:14
Gaziantep'te filmleri aratmayan görüntüler: Polis, ters yöne kaçan otomobili çarparak durdurdu | Video 11.04.2025 | 15:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY