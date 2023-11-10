Video Yaşam Avcılar'da alkollü sürücünün kullandığı araç taksiye çarptı: 4 yaralı | Video
Avcılar'da alkollü sürücünün kullandığı araç taksiye çarptı: 4 yaralı | Video

Avcılar'da alkollü sürücünün kullandığı araç taksiye çarptı: 4 yaralı | Video

10.11.2023 | 09:05

Avcılar'da gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolu ayıran demir korkuluklara, ardından savrularak bir ticari taksiye çarptı. Demir korkuluklar koparak yan yolda park halindeki bir minibüse saplandı. Savrulmanın etkisiyle taksiye çarpan araçta 4 kişi yaralandı.

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Kaza saat 03.00 sıralarında Avcılar D-100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan T. kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ana yolu yan yoldan ayıran demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç daha sonra önünde bulunan 34 TAH 03 plakalı ticari taksiye çarparak durabildi. Ramazan T. kontrolündeki aracın çarptığı demir korkulukların parçaları kopup yan yolda seyir halinde bulunan, Faruk K. kontrolündeki servis aracına saplandı.

Kazayı gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya sebebiyet veren 34 NR 6940 plakalı araçta bulunan sürücü Ramazan T.; yolcular Gizem K., Emir K., Rozerin A., yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslara bindirilerek çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya karışan araçlarda inceleme yaptı.

SÜRÜCÜ 1,48 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması adına çevrede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu sürücü Ramazan T.'nin 1,38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza sonrası otomobil ve ticari taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.
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