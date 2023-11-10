Avcılar'da alkollü sürücünün kullandığı araç taksiye çarptı: 4 yaralı | Video
Avcılar'da gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolu ayıran demir korkuluklara, ardından savrularak bir ticari taksiye çarptı. Demir korkuluklar koparak yan yolda park halindeki bir minibüse saplandı. Savrulmanın etkisiyle taksiye çarpan araçta 4 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya sebebiyet veren 34 NR 6940 plakalı araçta bulunan sürücü Ramazan T.; yolcular Gizem K., Emir K., Rozerin A., yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslara bindirilerek çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya karışan araçlarda inceleme yaptı.
SÜRÜCÜ 1,48 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması adına çevrede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu sürücü Ramazan T.'nin 1,38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza sonrası otomobil ve ticari taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.
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