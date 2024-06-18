Video Yaşam Avcılar'da bir petshopta çıkan yangında faciadan dönüldü | Video
Avcılar'da bir petshopta çıkan yangında faciadan dönüldü | Video

Avcılar'da bir petshopta çıkan yangında faciadan dönüldü | Video

18.06.2024 | 10:59

Avcılar'da site içerisinde bulunan bir petshopta yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bayram nedeniyle kapalı olan mağazanın içerisinde canlı olmaması facianın önüne geçti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, sabah saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Caddesindeki bir sitenin içerisinde bulunan petshop mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hayvan mağazasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İÇERİDE CANLI OLMAMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken bayram nedeniyle kapalı olan işletmenin içerisinde canlı olmaması facianın önüne geçti. Yangın sebebiyle küle dönen mağazada ölen yada yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da bir petshopta çıkan yangında faciadan dönüldü | Video 02:19
Avcılar'da bir petshopta çıkan yangında faciadan dönüldü | Video 18.06.2024 | 10:59
Beşiktaş’taki ünlü pilavcıda “bedava yemek” kavgası kamerada | Video 01:36
Beşiktaş’taki ünlü pilavcıda “bedava yemek” kavgası kamerada | Video 18.06.2024 | 10:18
Taksim’de husumetli olduğu işletmeciye böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı | Video 01:38
Taksim'de husumetli olduğu işletmeciye böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı | Video 18.06.2024 | 10:45
Taksim’de husumetli olduğu işletmeciye böyle kurşun yağdırdı | Video 01:38
Taksim'de husumetli olduğu işletmeciye böyle kurşun yağdırdı | Video 18.06.2024 | 10:43
Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu | Video 01:29
Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu | Video 18.06.2024 | 08:50
44 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı | Video 00:19
44 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı | Video 18.06.2024 | 09:42
25 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı | Video 00:17
25 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı | Video 18.06.2024 | 09:42
Sarıyer’deki yangın 9 saat sonra kontrol altına alındı | Video 01:55
Sarıyer’deki yangın 9 saat sonra kontrol altına alındı | Video 18.06.2024 | 08:50
Bodrum’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Video 00:48
Bodrum’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Video 18.06.2024 | 09:13
Hatay’da akıl almaz kaza kamerada: Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü 00:25
Hatay'da akıl almaz kaza kamerada: Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü 18.06.2024 | 09:11
Adana’da apartman dairesinde feci yangın! Anne ve oğlu hayatını kaybetti | Video 01:10
Adana'da apartman dairesinde feci yangın! Anne ve oğlu hayatını kaybetti | Video 18.06.2024 | 08:51
Yelkenli teknede 52 düzensiz göçmen yakalandı | Video 03:04
Yelkenli teknede 52 düzensiz göçmen yakalandı | Video 17.06.2024 | 16:19
Güvenlik görevlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi | Video 01:00
Güvenlik görevlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi | Video 17.06.2024 | 15:08
Korhan Berzeg’in kemikleriyle bulunan toplu ulaşım ve banka kartları görüntülendi | Video 09:17
Korhan Berzeg’in kemikleriyle bulunan toplu ulaşım ve banka kartları görüntülendi | Video 17.06.2024 | 15:29
Elazığ’da geri dönüşüm deposunda yangın: Ev, depo ve bir araç kül oldu | Video 02:29
Elazığ'da geri dönüşüm deposunda yangın: Ev, depo ve bir araç kül oldu | Video 17.06.2024 | 14:18
Su kuyusuna düşen inek vinçle kurtarıldı | Video 01:03
Su kuyusuna düşen inek vinçle kurtarıldı | Video 17.06.2024 | 14:23
Pencereden giren serçe evin maskotu oldu... Dışarı bıraktıkları serçe her defasında eve dönüyor | Video 02:09
Pencereden giren serçe evin maskotu oldu... Dışarı bıraktıkları serçe her defasında eve dönüyor | Video 17.06.2024 | 13:47
ABD’de orman yangını: 14 bin 625 dönümlük alan yandı | Video 02:58
ABD’de orman yangını: 14 bin 625 dönümlük alan yandı | Video 17.06.2024 | 13:12
Halıya sarılmış halde denize atılan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin zanlı Yavuz Güngör adliyeye sevk edildi | Video 06:00
Halıya sarılmış halde denize atılan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin zanlı Yavuz Güngör adliyeye sevk edildi | Video 17.06.2024 | 12:14
Gaziantep’te genç kız motosiklet kazasında hayatını kaybetti | Video 01:44
Gaziantep'te genç kız motosiklet kazasında hayatını kaybetti | Video 17.06.2024 | 13:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA