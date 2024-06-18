Avcılar'da bir petshopta çıkan yangında faciadan dönüldü | Video
Avcılar'da site içerisinde bulunan bir petshopta yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bayram nedeniyle kapalı olan mağazanın içerisinde canlı olmaması facianın önüne geçti.
İÇERİDE CANLI OLMAMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken bayram nedeniyle kapalı olan işletmenin içerisinde canlı olmaması facianın önüne geçti. Yangın sebebiyle küle dönen mağazada ölen yada yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.
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