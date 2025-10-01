Avcılar’da bir sürücü İETT otobüsünün önünü kesti | Video 01.10.2025 | 10:47 Avcılar D-100 güney yan yol mevkiinde bir sürücü, İETT otobüsü şoförüyle tartışmasının ardından önünü kesti. Trafik akışını engelleyen sürücü polis ekipleri tarafından yakalanırken, şahsa idari para cezası uygulandı. Sürücünün o anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 24 Eylül tarihinde Avcılar D-100 güney yan yol Avcılar Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 GST 181 plakalı araç sürücüsü Y.A. ile bir İETT otobüs şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre sonra tartışma hararetlenirken, otomobil sürücüsü aracından indi. Sürücü, otobüs şoförüne hakaret ve tehditler savurdu. Otobüsün önünü kesen sürücü, trafik akışını engelledi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye çalışmaları kapsamında, otobüsün önünü kesen sürücünün kimliği belirlendi. Sürücüye yapmış olduğu ihlallere göre, "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" ve "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yaya yolunda bulunması" suçlarından bin 986 TL idari para cezası uygulandı.