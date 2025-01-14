Avcılar'da elektrik panosunda patlama yaşandı; binadakiler panikle dışarı kaçtı | Video 14.01.2025 | 09:36 Avcılar''da bir binanın giriş kısmında bulunan elektrik panosunda peş peşe patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Binadakilerin kısa süreli panik yaşadığı yangın büyümeden söndürüldü. Yangın ve patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Mahallesi Tıpatan Sokak'ta bulunan beş katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda dün akşam saatlerinde peş peşe patlamalar meydana geldi ve alevli şekilde yanmaya başladı. Çevredekiler ve binanın birinci katında oturanlar korku ile binadan uzaklaştı. İtfaiyeye haber verilirken, alev alan elektrik kutusundaki yangına çevredekiler müdahale etti. Gelen itfaiye ekibi kabloları keserek olası yeni patlama ve yangını önledi. Ekipler, bina içerisinde tehlikeli bir durum olup olmadığını kontrol etti. Patlamaların ardından binada elektrikler kesildi. Binadakiler soğuk havada elektriksiz kaldı.