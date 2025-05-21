Avcılar'da hatalı park eden aracı vatandaşlar elleriyle böyle kaldırdı | Video
Avcılar'da belediye otobüsü hatalı park eden araç nedeniyle sokağa giremeyince vatandaşlar seferber oldu. Halatı park eden araç, vatandaşların el yardımıyla kenara çekildi.
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