Avcılar'da İETT otobüsü, park halindeki araçlara böyle çarptı, ortalık savaş alanına döndü | Video 27.07.2024 | 15:34 İstanbul Avcılar'da, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı, İETT otobüsünün aydınlatma direğine, işçi servise ve park halindeki araçlara çarptığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Avcılar Tahtakale Mahallesi O-3 Kuzey yan yolda saat 06.45 sıralarında meydana gelen kazada Küçükçekmece istikametine seyir halinde olan Özgür K. idaresindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol üzerinde aynı yönden giden 34 LLT 556 plakalı panelvan araca, aydınlatma direğine ve park halindeki iki araca çarpmıştı. Otobüs petrol ofisinin tabelasına vurarak durabilmişti. Kazada, servis aracının içindeki bulunan 3 işçi yaralandı. Araçta bulunan yaralılardan birinin durumunun ağır, iki kişinin ise durumunun hafif olduğu öğrenilmiş yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.1'i ağır 3 kişinin yaralandığı güvenlik kamerasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın aydınlatma direğine ve park halindeki araçlara çarptığı olay yerinin savaş alanına döndüğü görülüyor.