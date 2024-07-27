Avcılar'da İETT otobüsü, park halindeki araçlara böyle çarptı, ortalık savaş alanına döndü | Video
İstanbul Avcılar'da, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı, İETT otobüsünün aydınlatma direğine, işçi servise ve park halindeki araçlara çarptığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
FECİ KAZA KAMERADA
1'i ağır 3 kişinin yaralandığı güvenlik kamerasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın aydınlatma direğine ve park halindeki araçlara çarptığı olay yerinin savaş alanına döndüğü görülüyor.
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